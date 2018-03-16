Аттракцион предвыборной щедрости. Андрей Нечаев — о повышении зарплат

Неожиданное и весьма солидное повышение зарплат бюджетникам удивило. Преподаватели МГУ рассказывают, что получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно. Оклады выросли не только у преподавателей вузов, научных работников, но и у учителей, медработников, санитарок и т.д. Работники ИНИОН, чье здание пережило, как вы помните, пожар, рассказывают в СМИ, что руководство института подгоняет зарплаты под майские указы президента (2012-го), что все деньги, которые были, кинули на зарплату…

В принципе решение хорошее. Безусловно, и преподавателям, и научным работникам, и медикам надо повышать зарплаты. Президент анонсировал поворот в сторону человеческого капитала, наращивания расходов в образовании и здравоохранении. Это можно только приветствовать. Остается решить: за счет чего? Это единственный вопрос, который остался без ответа.

Строго говоря, и в бюджете для этого деньги можно найти. Во-первых, за счет повышения эффективности. У нас крайне неэффективные бюджетные расходы. Даже вполне лояльная к правительству Счетная палата насчитала таких в последний раз 1,5 трлн руб. Причем в рамках только одного госзаказа. Плюс можно перераспределить деньги из других статей, начиная от гос-управления. Ну и главный резерв, на мой взгляд, — то, что связано с обороноспособностью и правоохранительными органами , где расходы в последние годы усиленно росли.

Другое дело, как это согласуется с теми приоритетами, которые президент обозначил в своем недавнем послании: что мы будем делать новые гиперзвуковые ракеты и т.д. Повышать финансирование и там, и там, боюсь, не получится. Так что не исключено, что все эти расходы спихнут с федерального бюджета на плечи региональных.

Еще один нюанс. Прошлый опыт попытки увеличить зарплаты был крайне негативным. Взять хотя бы реформу здравоохранения. Ее все — и эксперты, и пациенты — совершенно справедливо критикуют. Она ведь свелась к тому, что сокращают врачей, сокращают и объединяют отделения, а иногда и целые больницы. Особенно болезненно это для малых городов, деревень, где ликвидируется порой единственный фельдшерско-акушерский пункт и люди оказываются вообще без медпомощи. Между тем, боюсь, конечное решение может быть именно таким.

Безусловно, кто-то от этого выиграет в зарплате. Но в итоге проиграют все. Вспомните, как, выполняя майские указы, регионы резали расходы на дорожное строительство. А те, у кого были какие-то небольшие деньги на инновации, все их пустили на текущие нужды. В общем, бюджеты регионов у нас постепенно превращаются в кассу по выдаче зарплат бюджетникам. База для будущего экономического роста подрывается ради того, чтобы отчитаться о выполнении указов.

Поэтому главный вопрос для меня: будет ли этот процесс продолжаться дальше или это были разовые повышения зарплат в отдельных учреждениях? И хотя министр труда Максим Топилин объясняет, что это постоянные ставки, тут надо еще разбираться в цифрах и источниках.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Аттракцион невиданной щедрости».