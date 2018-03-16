Фантастические яды

В разгар холодной войны в ЦРУ действовал отдел, который разрабатывал шпионское оружие. Его создатель стоял за покушениями на иностранных политиков, которых сочли враждебными Соединенным Штатам . Агентов спецслужб снабжали фантастическими приспособлениями, которые стреляли отравляющими веществами. Но все оказалось напрасно. «Лента.ру» поинтересовалась, почему у ЦРУ ничего не вышло.

В сентябре 1960 года директор базы ЦРУ в Конго Ларри Девлин получил телеграмму из Центра: «Встречайте Джо из Парижа». Девлин узнал, о ком идет речь, только на аэродроме. Из самолета вышел человек, о котором он много слышал. И, как правило, не самое хорошее.

В Леопольдвиль прибыл сам Сидни Готлиб — один из главных специалистов ЦРУ по отравляющим веществам. На плече химика висела сумка с ядами и возбудителями инфекционных болезней для покушения на первого премьер-министра независимого Конго. Сотрудникам Девлина предстояло отравить еду и зубную пасту политика, и Готлиб хотел это лично проконтролировать.

За девять лет в ЦРУ он заработал репутацию безумного ученого. Готлиб относился к смертельно опасным ядам с поразительным энтузиазмом и постоянно изобретал новые способы их применения. А в 1953 году химик возглавил проект MKULTRA и разрабатывал средства для промывки мозгов. Между собой коллеги называли его «темным магом» и «грязным трюкачом».

Одним из первых заданий Готлиба стало усовершенствование пилюль с цианидом, которые давали агентам, чтобы они могли отравиться в случае провала. Действие яда было таким медленным и мучительным, что попавшиеся шпионы предпочитали сдаться врагу. Готлиб блестяще решил проблему: нашел токсин, который гарантировал безболезненную смерть через десять секунд. У американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, которого сбили над Свердловском в 1960 году, был именно такой яд, но испытать его на себе он, впрочем, все равно не решился.

Поворотным пунктом в карьере Готлиба стало убийство Степана Бандеры . В 1959 году советский агент Богдан Сташиньский, засланный в Мюнхен, направил в украинского националиста струю цианистого калия из специального устройства, которое было скрыто в свернутой газете. Сташиньский сразу же принял противоядие, а Бандера вскоре умер от сердечной недостаточности, которую вызвало отравляющее вещество.

Газовый пистолет советского разведчика впечатлил американские спецслужбы. После этого в ЦРУ появился комитет влияния на здоровье — новый отдел, который занимался разработкой шпионского оружия. Готлиб подолгу пропадал в его лабораториях, выдумывая приспособления, напоминающие фантастическую технику Джеймса Бонда

Одним из самых интересных проектов комитета был пистолет, который бесшумно стрелял отравленными дротиками на расстояние до 75 метров. Из-за крохотных размеров — шесть миллиметров в длину и толщиной с человеческий волос — дротики было почти невозможно заметить, а яд не оставлял следов в организме. Казалось, что человек погиб по естественным причинам.

Президент Эйзенхауэр не видел ничего зазорного в устранении враждебных политиков из других стран, если это позволяло избежать настоящей войны, поэтому изобретениям Готлиба быстро нашлось применение.

В начале 1960 года два американских агента на Кубе отчитались, что с ними связался высокопоставленный государственный деятель. В рассекреченных документах его называют только кодовым именем: AM/LASH. Он сообщил, что хочет ликвидировать лидера Кубы Фиделя Кастро , и попросил помощи у Соединенных Штатов.

К тому времени в ЦРУ уже год раздумывали о том, как избавиться от Фиделя. Готлиб предложил дождаться, когда революционер направится за границу, и подсыпать ему в обувь таллий. Он останется жив, но у него выпадут волосы, в том числе знаменитая борода. После этого Кастро никто не будет воспринимать всерьез. Еще один беспроигрышный вариант: подсунуть кубинскому лидеру сигару с ЛСД как раз перед важным выступлением. Такого удара его репутация точно не переживет.

После недолгих размышлений руководство решило, что полумеры не нужны: Кастро должен умереть. Любимые сигары команданте пропитали не галлюциногенами, а смертельной дозой ботулотоксина. Доставить Фиделю подарок из Америки вызвался эмигрант с Кубы. Что произошло дальше, в ЦРУ не знают до сих пор: добровольный помощник пропал без следа вместе с сигарами.

Подобный исход был и у других планов Готлиба. В 1961 году он пытался отравить иракского премьер-министра Абделя Керима Касема, который национализировал британскую нефтяную компанию и заигрывал с Советским Союзом. Пропитанный ботулотоксином носовой платок доставили в Ирак и отправили его во дворец по почте. Больше его никто не видел. Скорее всего, посылку потерял или украл почтальон.

ЦРУ решило отправить AM/LASH еще одно изобретение Готлиба: шариковую ручку, в которой скрывалась тончайшая игла с ядом. По заверениям создателя, жертва даже не почувствует укола. Кубинский заговорщик отнесся к устройству скептически и заметил, что в ЦРУ могли бы придумать что-то поинтереснее. Кроме ядовитой ручки он получил от США обычное оружие, но все напрасно: покушение не состоялось.

Тем временем Готлиб продолжал фонтанировать идеями. Он предложил воспользоваться любовью Фиделя к подводному плаванию и подарить ему гидрокостюм, напичканный возбудителями мицетомы и туберкулеза. Предполагалось, что подарок передаст известный политический переговорщик Джеймс Донован — тот самый, которого играл Том Хэнкс в фильме «Шпионский мост». Он собирался на Кубу, чтобы обсудить освобождение американцев, захваченных в ходе неудачной операции в заливе Свиней. Готлиб все подготовил, но Донован уехал без гидрокостюма.

Тогда ЦРУ снабдило готлибовскими пилюлями с ботулотоксином любовницу Фиделя Мариту Лоренц. Девушка спрятала их в коробочке с кремом, где они испортились. Она едва успела спустить их в биде, но Кастро все равно что-то заподозрил. «Работаешь на ЦРУ?» — спросил он. «Я ответила: „На самом деле нет. Я работаю на себя“, — вспоминала потом Лоренц. — Он достал револьвер и протянул мне. Я проверила барабан и защелкнула его обратно. Он даже бровью не повел. Говорит: „Ты не можешь меня убить. Никто не может меня убить“».

В ЦРУ не оставляли надежды добраться до Кастро. Фабиан Эскаланте, в свое время возглавлявший кубинскую контрразведку, утверждает, что ему известно о 634 покушениях на жизнь Кастро. Ни одно из них не увенчалось успехом.

7 сентября 1972 года болгарский диссидент Георгий Марков , работавший в лондонском бюро «Би-би-си», ждал автобуса на мосту Ватерлоо. Неожиданно он почувствовал болезненный укол в бедро и успел заметить человека, поднимающего зонт. В тот же день у Маркова начался жар, и через четыре дня он скончался.

Следователям удалось найти крохотную дробинку, которая попала в Маркова. В британской военной лаборатории «Портон-Даун», располагающейся недалеко Солсбери, установили, что она содержала 0,2 миллиграмма рицина — отравляющего вещества. По всей видимости, дробинку выпустили из зонта, в ручку которого был встроен пневматический механизм. Такое же устройство использовали при неудачном покушении на другого болгарского диссидента, которое произошло в том же году в парижском метро.

В ЦРУ сразу заметили сходство зонта болгарских спецслужб с разработками комитета по изменению здоровья. Готлиб демонстрировал аналогичные приспособления еще в начале 1960-х, но тогда они никого не заинтересовали. Бесшумный пистолет с микроскопическими дротиками тоже оказался не нужнен. Агенты считали его ненадежным и предпочитали стрелять по старинке — пулями.

Все усилия Готлиба были напрасны, и он знал это. Не помог даже личный визит в Леопольдвиль с ядом для Патриса Лумумбы . В тот раз ничего не вышло из-за директора базы ЦРУ в Конго Ларри Девлина, который проигнорировал приказ и не стал устраивать покушение. Он заверил Готлиба, что все будет сделано, но при первой же возможности выпроводил химика из страны, а яды спрятал в сейф.

«Я считал, что это неприемлемо с моральной точки зрения, — вспоминал потом Девлин. — Кроме того, покушение казалось мне огромным риском. Я отчетливо представлял, что будет, если я облажаюсь, найду не того исполнителя, и все узнают, что за покушением стоят Соединенные Штаты. Даже те африканцы, что не особенно любят Лумумбу, уничтожат каждого белого человека, которого найдут».

Всего через несколько месяцев к власти пришли другие люди, и Лумумбу расстреляли. Фантастические яды Готлиба не понадобились. После переворота Девлин вынул их из сейфа и бросил в реку.