Фантастические яды 

В разгар холодной войны в ЦРУ действовал отдел, который разрабатывал шпионское оружие. Его создатель стоял за покушениями на иностранных политиков, которых сочли враждебными Соединенным Штатам. Агентов спецслужб снабжали фантастическими приспособлениями, которые стреляли отравляющими веществами. Но все оказалось напрасно. «Лента.ру» поинтересовалась, почему у ЦРУ ничего не вышло.
В сентябре 1960 года директор базы ЦРУ в Конго Ларри Девлин получил телеграмму из Центра: «Встречайте Джо из Парижа». Девлин узнал, о ком идет речь, только на аэродроме. Из самолета вышел человек, о котором он много слышал. И, как правило, не самое хорошее.
В Леопольдвиль прибыл сам Сидни Готлиб — один из главных специалистов ЦРУ по отравляющим веществам. На плече химика висела сумка с ядами и возбудителями инфекционных болезней для покушения на первого премьер-министра независимого Конго. Сотрудникам Девлина предстояло отравить еду и зубную пасту политика, и Готлиб хотел это лично проконтролировать.
За девять лет в ЦРУ он заработал репутацию безумного ученого. Готлиб относился к смертельно опасным ядам с поразительным энтузиазмом и постоянно изобретал новые способы их применения. А в 1953 году химик возглавил проект MKULTRA и разрабатывал средства для промывки мозгов. Между собой коллеги называли его «темным магом» и «грязным трюкачом».
Одним из первых заданий Готлиба стало усовершенствование пилюль с цианидом, которые давали агентам, чтобы они могли отравиться в случае провала. Действие яда было таким медленным и мучительным, что попавшиеся шпионы предпочитали сдаться врагу. Готлиб блестяще решил проблему: нашел токсин, который гарантировал безболезненную смерть через десять секунд. У американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, которого сбили над Свердловском в 1960 году, был именно такой яд, но испытать его на себе он, впрочем, все равно не решился.
Поворотным пунктом в карьере Готлиба стало убийство Степана Бандеры. В 1959 году советский агент Богдан Сташиньский, засланный в Мюнхен, направил в украинского националиста струю цианистого калия из специального устройства, которое было скрыто в свернутой газете. Сташиньский сразу же принял противоядие, а Бандера вскоре умер от сердечной недостаточности, которую вызвало отравляющее вещество.
Газовый пистолет советского разведчика впечатлил американские спецслужбы. После этого в ЦРУ появился комитет влияния на здоровье — новый отдел, который занимался разработкой шпионского оружия. Готлиб подолгу пропадал в его лабораториях, выдумывая приспособления, напоминающие фантастическую технику Джеймса Бонда.
Одним из самых интересных проектов комитета был пистолет, который бесшумно стрелял отравленными дротиками на расстояние до 75 метров. Из-за крохотных размеров — шесть миллиметров в длину и толщиной с человеческий волос — дротики было почти невозможно заметить, а яд не оставлял следов в организме. Казалось, что человек погиб по естественным причинам.
Президент Эйзенхауэр не видел ничего зазорного в устранении враждебных политиков из других стран, если это позволяло избежать настоящей войны, поэтому изобретениям Готлиба быстро нашлось применение.
В начале 1960 года два американских агента на Кубе отчитались, что с ними связался высокопоставленный государственный деятель. В рассекреченных документах его называют только кодовым именем: AM/LASH. Он сообщил, что хочет ликвидировать лидера Кубы Фиделя Кастро, и попросил помощи у Соединенных Штатов.
К тому времени в ЦРУ уже год раздумывали о том, как избавиться от Фиделя. Готлиб предложил дождаться, когда революционер направится за границу, и подсыпать ему в обувь таллий. Он останется жив, но у него выпадут волосы, в том числе знаменитая борода. После этого Кастро никто не будет воспринимать всерьез. Еще один беспроигрышный вариант: подсунуть кубинскому лидеру сигару с ЛСД как раз перед важным выступлением. Такого удара его репутация точно не переживет.
После недолгих размышлений руководство решило, что полумеры не нужны: Кастро должен умереть. Любимые сигары команданте пропитали не галлюциногенами, а смертельной дозой ботулотоксина. Доставить Фиделю подарок из Америки вызвался эмигрант с Кубы. Что произошло дальше, в ЦРУ не знают до сих пор: добровольный помощник пропал без следа вместе с сигарами.
Подобный исход был и у других планов Готлиба. В 1961 году он пытался отравить иракского премьер-министра Абделя Керима Касема, который национализировал британскую нефтяную компанию и заигрывал с Советским Союзом. Пропитанный ботулотоксином носовой платок доставили в Ирак и отправили его во дворец по почте. Больше его никто не видел. Скорее всего, посылку потерял или украл почтальон.
ЦРУ решило отправить AM/LASH еще одно изобретение Готлиба: шариковую ручку, в которой скрывалась тончайшая игла с ядом. По заверениям создателя, жертва даже не почувствует укола. Кубинский заговорщик отнесся к устройству скептически и заметил, что в ЦРУ могли бы придумать что-то поинтереснее. Кроме ядовитой ручки он получил от США обычное оружие, но все напрасно: покушение не состоялось.
Тем временем Готлиб продолжал фонтанировать идеями. Он предложил воспользоваться любовью Фиделя к подводному плаванию и подарить ему гидрокостюм, напичканный возбудителями мицетомы и туберкулеза. Предполагалось, что подарок передаст известный политический переговорщик Джеймс Донован — тот самый, которого играл Том Хэнкс в фильме «Шпионский мост». Он собирался на Кубу, чтобы обсудить освобождение американцев, захваченных в ходе неудачной операции в заливе Свиней. Готлиб все подготовил, но Донован уехал без гидрокостюма.
Тогда ЦРУ снабдило готлибовскими пилюлями с ботулотоксином любовницу Фиделя Мариту Лоренц. Девушка спрятала их в коробочке с кремом, где они испортились. Она едва успела спустить их в биде, но Кастро все равно что-то заподозрил. «Работаешь на ЦРУ?» — спросил он. «Я ответила: „На самом деле нет. Я работаю на себя“, — вспоминала потом Лоренц. — Он достал револьвер и протянул мне. Я проверила барабан и защелкнула его обратно. Он даже бровью не повел. Говорит: „Ты не можешь меня убить. Никто не может меня убить“».
В ЦРУ не оставляли надежды добраться до Кастро. Фабиан Эскаланте, в свое время возглавлявший кубинскую контрразведку, утверждает, что ему известно о 634 покушениях на жизнь Кастро. Ни одно из них не увенчалось успехом.
7 сентября 1972 года болгарский диссидент Георгий Марков, работавший в лондонском бюро «Би-би-си», ждал автобуса на мосту Ватерлоо. Неожиданно он почувствовал болезненный укол в бедро и успел заметить человека, поднимающего зонт. В тот же день у Маркова начался жар, и через четыре дня он скончался.
Следователям удалось найти крохотную дробинку, которая попала в Маркова. В британской военной лаборатории «Портон-Даун», располагающейся недалеко Солсбери, установили, что она содержала 0,2 миллиграмма рицина — отравляющего вещества. По всей видимости, дробинку выпустили из зонта, в ручку которого был встроен пневматический механизм. Такое же устройство использовали при неудачном покушении на другого болгарского диссидента, которое произошло в том же году в парижском метро.
В ЦРУ сразу заметили сходство зонта болгарских спецслужб с разработками комитета по изменению здоровья. Готлиб демонстрировал аналогичные приспособления еще в начале 1960-х, но тогда они никого не заинтересовали. Бесшумный пистолет с микроскопическими дротиками тоже оказался не нужнен. Агенты считали его ненадежным и предпочитали стрелять по старинке — пулями.
Все усилия Готлиба были напрасны, и он знал это. Не помог даже личный визит в Леопольдвиль с ядом для Патриса Лумумбы. В тот раз ничего не вышло из-за директора базы ЦРУ в Конго Ларри Девлина, который проигнорировал приказ и не стал устраивать покушение. Он заверил Готлиба, что все будет сделано, но при первой же возможности выпроводил химика из страны, а яды спрятал в сейф.
«Я считал, что это неприемлемо с моральной точки зрения, — вспоминал потом Девлин. — Кроме того, покушение казалось мне огромным риском. Я отчетливо представлял, что будет, если я облажаюсь, найду не того исполнителя, и все узнают, что за покушением стоят Соединенные Штаты. Даже те африканцы, что не особенно любят Лумумбу, уничтожат каждого белого человека, которого найдут».
Всего через несколько месяцев к власти пришли другие люди, и Лумумбу расстреляли. Фантастические яды Готлиба не понадобились. После переворота Девлин вынул их из сейфа и бросил в реку.