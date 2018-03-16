Вятский Маск

Стараниями космонавта Виктора Савиных и его соратников край, слава которого сегодня связана главным образом с квасом, станет новым центром подготовки будущих российских конструкторов и пилотов орбитальных и межпланетных кораблей. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на месте событий и убедился, что Илона Маска там не ругают, а детей учат стыковаться с МКС на полноценной модели «Союза».

Из-за фасадов старинных двухэтажных зданий на Преображенской улице в Кирове выглядывает космическая тарелка — слегка, чтобы не ломать архитектурный портрет старинного губернского города. Торчащий из новостройки диск — на первый взгляд неуместная деталь, отсылающая к аляповатым зданиям казино, банков и магазинов 90-х. Это впечатление усиливает тонированное стекло фасада, спрятавшегося за купеческой усадьбой Шуравиных — музеем Циолковского.

Однако при близком рассмотрении это сооружение уже не пугает: никаких огромных вывесок и электронных табло с движущимися справа налево объявлениями, все очень опрятно и даже упомянутая тарелка не грубо воткнута в стену, как после ДТП, а аккуратно пристыкована к фасаду.

Небольшой внутренний дворик, образовавшийся между старым зданием музея Циолковского и новостройкой, на днях заполнился людьми. Среди них выделялись группы в зеленом — армейский оркестр и в голубом — юнармейцы. У самого входа — микрофоны, рядом — двое ребят, ведущих церемонию открытия… областного детского космического центра (ДКЦ). Вопрос об уместности архитектурных особенностей новостройки был снят окончательно.

«Открывается центр космический — событие феерическое», — звенят голоса ведущих, создавая атмосферу традиционного детского утренника. А умиленные взрослые простили ребятам нарушение субординации: они сначала предоставили слово губернатору Игорю Васильеву , а не главе федерального Минкульта Владимиру Мединскому . Но потом исправились.

«Хотелось бы, чтобы из ребят, которые будут здесь заниматься и посещать Кировский детский космический центр, вышло как можно больше космонавтов», — кратко выступил министр.

«А самое главное — конструкторы», — добавил Виктор Савиных. Именно этому летчику-космонавту, ученому и педагогу принадлежит идея создания центра, которой он поделился с Мединским несколько лет назад.

Внутри центр оказался просторнее, чем снаружи. Фойе, раздевалка — все как в обычном современном культурном учреждении: музее или театре. Тут же, на первом этаже, «Клуб юных космонавтов»: просторный зал с компьютерами — аналог Центра управления полетами (ЦУП) и полноразмерным макетом-тренажером космического корабля «Союз-ТМА».

Здесь парни и девушки, похожие на героев фильма « Москва — Кассиопея», только вместо космической — зеленая кадетская форма с аксельбантами, но косички и белые банты — точь-в-точь.

Затесались и две девчонки в гражданском.

«А вам не досталось или надеть забыли?» — уточняет журналист.

«Нет, мы не из кадетского класса», — улыбаются одиннадцатиклассницы. По их словам, все ребята, пришедшие на первые занятия в центре, — ученики кировской гимназии № 10 имени Циолковского, в которой есть три кадетских класса. Отсюда и столько молодежи в форме.

«Нас сюда пригласили потому, что мы заняли второе место на Циолковских чтениях, — девчонки, как оказалось, уже имеют некоторые теоретические представления о прикладных сторонах освоения космоса. — А здесь, в клубе, обучаешься три месяца и получаешь свидетельство о том, что изучал устройство МКС. Это потом можно использовать для поступления в технические вузы».

Детские Циолковские чтения, о которых они упомянули, проходят уже давно и не впустую. «Многие их участники уже выросли и стали известными людьми, а один прошел отбор в отряд космонавтов», — поясняет Виктор Савиных.

На больших экранах «детского» ЦУП — виртуальная модель Международной космической станции, воспроизведенная до деталей. С ней можно не только знакомиться, но и взаимодействовать, в том числе коллективно: даже устроить виртуальный пожар и потом его потушить.

Макет-тренажер космического корабля воспроизводит не только внешность и убранство капсулы: экраны и приборы внутри, как оказалось, совсем не бутафорские. Комплекс изготовлен в штучном экземпляре. На похожем обучаются настоящие космонавты. Можно запросто отработать процесс стыковки с МКС на орбите или возвращения на планету.

«Ну что, ребята, удалось состыковаться?» — вопрос губернатора, адресованный сидящим в «Союзе» девушкам, был не совсем подходящим, но чувствовалось искреннее желание большого начальства установить контакт с юными космонавтами.

Ответа не последовало: люк космического корабля узковат, да и позы у пилотов, по сути не сидящих, а лежащих на спине, не позволили им сразу заметить важного собеседника. Терпеливому руководству все же удалось докричаться до тех, кто «в танке», и оттуда даже что-то крикнули в ответ: для первого контакта достаточно.

Как отметил Савиных, уникальность нового центра — в том, что это первое доступное для детей и молодежи место, где удалось собрать весь спектр современных компьютерных тренажеров, необходимых для подготовки космонавтов. Однако это далеко не основная ценность нового учреждения в Кирове.

Новый космический центр стал единственным в городе планетарием: шесть мощных проекторов воспроизводят 3D-видеоизображение наилучшего качества и без использования очков. В залах центра есть настоящий спускаемый аппарат, макеты спутников связи, ракет, элементы солнечных батарей, скафандры и прочие космические экспонаты. Есть и зал для демонстрации законов астрофизики с интерактивными экспонатами, позволяющий наглядно увидеть отличие пропеллерного двигателя от реактивного, процесс генерации облаков, лунных кратеров, черных дыр и так далее.

Однако его создатели не хотят, чтобы центр воспринимался как продвинутый парк аттракционов.

«Вот как в Москве — есть «Стрелка», ставшая местом притяжения для представителей креативного класса, так и космический центр должен стать местом такого притяжения — для знакомства и общения людей, занятых в космических программах, смежной научной деятельности, с детьми и подростками, проявляющими интерес к этой сфере», — объяснял Владимир Мединский.

Напрашивается вопрос: почему в Кирове и кто туда поедет открывать новые космические горизонты? Да, детский образовательный центр вырос не на пустом месте, а возле музея Циолковского. В этом городе главный русский космический философ провел свое отрочество, но сколько воды утекло с той поры…

Ответ — в личности космонавта и ученого Виктора Савиных, которому каким-то образом удалось преодолеть гравитацию прежних заслуг и двигаться к новому, экспериментировать. Он не похож на типичного старца — подвижен и малоразговорчив.

Савиных налетал более 240 суток на космических кораблях в качестве бортинженера, написал докторскую диссертацию, в течении 20 лет был ректором, а с 2007 года — президент Московского государственного университета геодезии и картографии. Его опыта, связей и авторитета вполне достаточно, чтобы организовать в родном Кирове хоть целый космический университет — при должном финансировании. Богатый же ассортимент дорогостоящей техники говорит о том, что оно есть.

«Он наш вятский Маск!» — говорит с улыбкой Елена, мама одного из юных кировских космонавтов, кивая в сторону памятника Виктору Савиных, установленного рядом со зданием космического центра. Грядущие полеты сына пока представляются ей чем-то нереальным.

«Для нашего поколения космос — что-то про героическое прошлое: Гагарин, Леонов, Савиных… Какие-то обгорелые космические капсулы за стеклом представляются, борщ в тюбиках. Но… Дети наши видят иначе, они говорят о наноспутниках, рассуждают о том, как ужиться с одноклассниками в полете на Марс. И я рада, что центр построен с нуля, что в его коридорах нет запаха какой-то старины. Все по-новому, энергия какая-то чувствуется», — рассуждает Елена.

«Космос от Москвы и от Кирова на одном расстоянии находится», — добавляет ее подруга.

«Да, да, 100 километров вверх», — поддерживает столичный журналист.

«Нет, я о том, что до Байконура и Восточного почти одинаково далеко. От Кирова даже ближе», — улыбается подруга.

Местные охотно пересказывают историю, как к памятнику Савиных припала какая-то девушка — на его глазах. Герой пошутил, что пока горевать не стоит: он жив и здоров.

На открытии космического центра в зале, где расположилась временная выставка, посвященная Виктору Савиных, кто-то из журналистов задел одетый в комбинезон манекен и тот рухнул с таким мощным звуком, будто рухнула несущая конструкция. Приводить экспонат в порядок пришлось лично министру культуры: пластмассовый мужчина никак не хотел принимать стоячее положение. А в гардеробе за суетой потеряли пальто вятского Маска. «Ничего. Дождусь, когда все уйдут и останется оно одно», — улыбнулся Савиных без тени досады.

Всплеск популярности Виктора Савиных среди детей и подростков случился после выхода фильма «Салют-7», сюжет которого основан на событиях его второго полета в космос (летом 1985 года) — самого технически сложного в истории отечественной, а может и мировой космонавтики.

Тогда советская орбитальная станция «Салют-7» полностью потеряла управляемость. Задачей экипажа Владимира Джанибекова и Виктора Савиных было сделать все возможное, чтобы вернуть ее в строй, и она была выполнена. Савиных написал о той экспедиции книгу «Записки с мертвой станции», которая и вдохновила создателей нового российского блокбастера.

Фильм Савиных не понравился. «Кувалды не было, — говорит он. — Но это еще ладно, а вот когда они спускаемый аппарат сожгли — вот это уже совсем…»

Впрочем, критикует кинокартину он без какого-либо раздражения. Глядя на внешность, мимику и артикуляцию Савиных, понимаешь, насколько точно был подобран актер Павел Деревянко на роль бортинженера Виктора Алехина, прототипом которого был сам Савиных.

Две вязаные шапки, в которых герои космонавты спасались от переохлаждения на космической станции, сохранились до сих пор. Одна из них теперь в экспозиции Кировского космического центра.

В фильме Алехин улетел в космос, оставив жену, которая должна была вскоре родить. А в жизни Савиных буквально за день до вылета на Байконур защитил кандидатскую диссертацию по теме «Вопросы ориентации космических аппаратов на околоземной орбите». А еще, пока Виктор Петрович спасал советскую орбитальную станцию, у него сгорела дача.

В общем, легкой жизни у космонавта не было ни в небе, ни на земле. Но сегодня дважды Героя СССР Савиных окружает большая и дружная семья: совсем еще юная внучка как опытный помощник стряхивает с деда пылинки и не отстает от него ни на шаг.

Cавиных, конечно, не миллиардер-изобретатель, и своей космической компании у него нет, но, как и Маск, инженер, а вернее — Инженер, с большой буквы «И». А еще опытный педагог и организатор, который стремится придать новой импульс российской космической программе, болеет за отечественную конструкторскую школу.

Он искренне радуется успехам Илона Маска, считает, что запуск в космос автомобиля — это своего рода хулиганство, но подобные акции вносят позитивный вклад в общее для всех фанатов космических исследований дело. У молодежи, следивший за трансляцией через интернет по всему миру, появился и крепнет интерес к теме. И этой ситуацией нужно пользоваться у нас дома.

А еще Савиных нравится фраза на панели той самой Tesla: Don't panic. Она, на взгляд прославленного космонавта, служит ответом на болезненный вопрос о том, что делать с российской научной космической программой, переживающей тяжелые времена.

«Светлым пятном, пожалуй, можно назвать разве что космический телескоп Радиоастрон. Это крупнейший отечественный проект, сопоставимый с зарубежными, а в чем-то их даже превосходящий. Неслучайно к исследованиям присоединились почти 50 научных лабораторий мира. Но добавить что-либо подобное к этому проекту пока, увы, нельзя», — трезво пишет Виктор Савиных в колонке главного редактора журнала «Российский космос».

Надежды на выход из ситуации ученый связывает и с развитием нового детского космического центра в Кирове.

К слову, подобным образом действует и знаменитый музей Циолковского в Калуге. По словам Мединского, в апреле там откроется уже третий корпус — соответственно, расширится площадка для новых экспериментов в культурно-просветительской деятельности учреждения. Но никакой централизации и укрепления вертикали в организации работы таких прогрессивных центров принципиально не предполагается.