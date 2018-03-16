Корпоративная коррупция — удар по мировой экономике?

Москва , 15 марта — «Вести. Экономика» Руководители продолжают разрушать собственные компании из-за нарушений этических норм и подвергают население многомиллиардным убыткам.

Почти все это можно предотвратить, поскольку появляется новый вид этики и программного обеспечения, возникшие благодаря системе компьютерного обучения и огромным хранилищам данных крупнейших мировых компаний. Речь идет о таких потерях как, например, убытки в результате предполагаемого налогового мошенничества Caterpillar объемом $2 млрд, о котором стало известно в 2013 году. Или решение Volkswagen представить ложные результаты тестов по выбросам дизельного топлива от 11 млн автомобилей (что по расчетам составляет $14,7 млрд и этот показатель растет). И махинация Wells Fargo, направленная на то, чтобы открыть целых 3,5 млн фальшивых банковских счетов, привязанных к кредитным картам, на имена клиентов с 2002 года. Противоядием, утверждает Патрик Куинлан , основатель компании Convercent, станет передача компаниям автопортретов, основанных на собственных данных. Программное обеспечение компании Куинлана подключается к корпоративной цифровой инфраструктуре, от электронной почты до системы управления контрактами, поглощая гигабайты данных о сотрудниках и транзакциях компаний.

Компании вынуждены приводить в порядок свою деятельность при выявленных злодеяниях. Могут ли данные предотвратить следующий Enron?

Куинлан отметил, что он не собирался создавать «программное обеспечение для соблюдения норм этики». Но, узнав больше о соблюдении корпоративных и нормативных требований, понял, что больше возможностей лежит в совершенствовании этики. Суть в том, что собранные данные способны предотвратить совершение преступлений, благодаря изменениям в системе подотчетности. Более 600 компаний подписали контракт на получение услуг Convercent, включая Uber, Airbnb, Microsoft , Tesla, Under Armor и Kimberly-Clark. Компания Denver, которая до сих пор заработала $78 млн, по словам Pitchbook, присоединяется к другим стартапам, таким как чатбот Spot, созданный AI, с тем, чтобы указать мощные алгоритмы данных компании, чтобы справиться со своими корпоративными проблемами. На протяжении десятилетий соблюдение норм и правил доминировало в корпоративной культуре. Сейчас это заканчивается. Рыночное давление направлено на то, чтобы создать такую этическую культуру компаний, которая бы привлекла таланты и давала бы преимущества перед конкурентами. Исследования показывают, что компании с более развитой этикой обходят рынок, показывая более высокую доходность и более низкую волатильность.Forrester сообщает, что крупные предприятия уже применяют более жесткие стандарты, чем регуляторы. Правительственные агентства США , такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам, управляет отстающими после применения сложной технологии выявления мошенничества (только 2% предприятий, опрошенных EY в 2014 году, используют самые передовые технологии автоматического выявления мошенничества). Но Морис Швейцер, профессор в Wharton School из Университета Пенсильвании, говорит, что самым непосредственным драйвером изменений является не новая технология, а то как общество готово наказывать плохих игроков. Наказание оставалось «удивительно легким» на протяжении десятилетий, говорит Швейцер. Корпоративные преступления исторически оказывали лишь эфемерное влияние на цены акций и балансы. Обычно наказание намного меньше, чем любая прибыль, полученная нечестным путем. Возьмите роль Goldman Sachs в финансовом кризисе 2008 года. Это штраф в размере $5 млрд за мошеннические сделки с ценными бумагами с ипотечным обеспечением, который едва ли повлиял на годовой доход в размере $30 млрд (штраф может даже упасть до $0 после ряда финансовых проверок). Но Швейцер говорит, что есть нечто большее, чем балансы компаний — премии и бонусы руководителей. Руководство компаний может казаться полностью опустошенным перед миллионами в Twitter, Facebook и в прессе. Гибкий совет директоров занимает более жесткую позицию. За последние 2 года руководителей Wells Fargo, VW и United отстранили от должности после скандалов. Совет директоров Wells Fargo добился компенсации в размере $75 млн после того как уволил из компании своего гендиректора. Как работает технология

Многие компании, пытающиеся выявить взяточничество, коррупцию и мошенничество, используют тесты, с применением электронных таблиц. Но их легко обойти, говорит Винсент Уолден из EY. В ответ Convercent вместе с такими конкурентами как NAVEX и Metricstream переместили свои системы отчетности в Интернет. Но реальный результат возможен как только процесс будет автоматизирован. Это была проблема, с которой столкнулась франшиза ресторана Ruby Tuesday, которая использовала ежемесячные электронные таблицы Excel для отслеживания тысяч документов сотрудников. «Конкретные идеи, которые мы получали раньше, не приносили результатов», — сказал Джеймс Витрано, генеральный советник Ruby Tuesday, отвечающий за управление рисками. Поскольку сети, такие как Ruby Tuesday, страдают от текучки кадров на 120% каждый год, менеджеры часто остаются в неведении относительно того, что происходит во всей организации. Витрано заявил, что ему нужно «понимание ситуации на 360 градусов» в отношении того, что происходит среди сотрудников. Он использовал новые данные Convercent для обработки жалоб, улучшения условий для высокопроизводительных менеджеров ресторанов и снижения риска нарушения закона. В конце концов, говорит главный аналитик компании Convercent Филипп Винтерберн, компания сможет визуализировать модели, используя интеллектуальную аналитику, которая в первую очередь устраняет этические проблемы. Он уже собирает данные из результатов опросов, корпоративного учета, заключенных контрактов, системы управления цепочками поставок и приложений для путешествий. Данные могут поступать непосредственно к членам совета, с гарантией того, что подозрительные отчеты скрыты не будут. В итоге, получается нечто вроде создания корпоративного Большого Брата. Компании уже могут с легкостью определить сексуальную ориентацию сотрудников, политические предпочтения и получить другую личную информацию, на получение которой они бы не имели права в другой ситуации. Но технология опередила регуляторы. Доцент Стэнфордского университета Михал Косински утверждал, что алгоритмы уже могут определить сексуальную ориентацию, уровень интеллекта, политические предпочтения и даже криминальные наклонности, ориентируясь исключительно по чертам лица. Именно поэтому сейчас необходимо четкое определение на законодательном уровне того, что могут не и могут делать компании, поскольку они получают доступ практически ко всем действиям в области связи и работы сотрудников, а затем анализируют текстовую, голосовую или визуальную информацию. Винтерберн, который является лидером в области интеграции данных в Convercent, говорит, что он обращается к тем данным, которые его клиенты собирают на законных основаниях.Convercent стоит перед лицом собственных этических дилемм. Он использует постеры с изображениями детей, которые применяют компании, совершающие неправильные действия. Phillip-Morris (о склонности к употреблению табака), Zenefits (нарушения условий страхования) и Uber (это длинный список) — все это клиенты. Квинлан утверждает, что это, по сути, именно те компании, с которыми они хотят работать.