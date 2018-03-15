NASA собирается создать роботов из «Звёздных войн»

NASA планирует создать новое поколение универсальных роботов. За основу специалисты намерены взять дроидов из киносаги «Звёздные войны». По задумке инженеров американского космического агентства , «умные машины» будут выполнять значительную долю работы астронавтов. Эксперты считают заявление NASA умелым пиар-ходом и подчёркивают, что на реализацию проекта потребуется не один год. Станет ли голливудская фантастика реальностью, выяснял RT. «У NASA всегда с пиаром было хорошо»

Специалисты NASA намерены создать универсальных роботов по образцу персонажей из киносаги американского режиссёра Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Небольшие астромеханические дроиды из фантастической вселенной используются для устранения неполадок на космическом корабле и для работы с техникой на борту. Так, дроид R2-D2 обладает множеством инструментов, позволяющих ему быстро устранять поломки на корабле и в то же время работать с компьютерами. А его «коллега» BB-8 имеет в арсенале аппарат для сварки и ацетиленовую горелку. Также среди персонажей «Звёздных войн» есть человекоподобные роботы: переводчик C-3PO и охранник K-2SO. Реализовать идею американского агентства взялся инженер Крис Вердейн из Космического центра NASA им. Линдона Джонсона . Инженер много лет трудился над созданием человекоподобного робота Valkyrie и теперь планирует «перенести» фантастических дроидов с широких экранов в космическую реальность. По словам Вердейна, они обладают огромным набором инструментов, что делает их универсальными помощниками на вымышленном космическом корабле. Так, R2-D2 может с лёгкостью спаять разомкнутые цепи на крыле корабля или же тушить пожары встроенным огнетушителем.

Кроме того, дроиды из «Звёздных войн» работают автономно. Они обладают энциклопедическими знаниями о задачах, с которыми им предстоит справиться, и не нуждаются в руководстве человека. По словам Вердейна, современные роботы более ограничены в своих способностях и по-прежнему нуждаются в ручном управлении. А ведь чем дальше от Земли путешествуют астронавты, тем более умные и самостоятельные роботы им нужны. Чтобы создать столь же сообразительные машины, какие были показаны в «Звёздных войнах», NASA обратилось к идее «встроенного интеллекта». Для этого небольшие специализированные компьютеры, оснащённые искусственным интеллектом и базами данных с вариантами решений различных задач, предполагается встроить в обычных механических роботов, например в человекоподобного Robonaut 2, — и робот из «Звёздных войн» готов. Правда, на воплощение такой идеи уйдёт, по оценкам Вердейна, несколько лет.

«У NASA всегда с пиаром было хорошо, при этом они умели делать сложные и интересные технические вещи. Я думаю, таких роботов из «Звёздных войн» предполагается создать, с одной стороны, исходя из прикладных задач, а с другой — для привлечения внимания», — сообщил в беседе с RT сотрудник частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров

«От насекомых к рептилиям»

Инженерам NASA ещё не доводилось создавать специализированных роботов для ремонтных работ. Современные роботы NASA предназначены для автоматизации задач, которые раньше лежали на плечах астронавтов. Так, Robonaut 2 выполняет скучные и грязные задания на МКС — замену воздушных фильтров и мытьё поручней. Вердейн предполагает, что следующий этап проекта — создание роботов, «которые будут больше напоминать человекоподобных киборгов вроде C-3PO и K-2SO, а не маленьких дроидов, заполненных инструментами, типа BB-8». По словам руководителя лаборатории робототехники Сбербанка Альберта Ефимова, создать таких роботов вполне реально, однако процесс займёт много лет.

«Никто не мешает создать машину, которая может повторять действия человека и делать это вполне осмысленно, потому что очень многие действия мы выполняем машинально — на базе алгоритмов, следовательно, многие вещи, связанные с работой в опасных местах, могут быть алгоритмизированы. Поэтому ничего сверхневозможного в этой идее нет. Другой вопрос — когда она будет воплощена в жизнь? Лучшие роботы, которые могут действовать полностью автономно, сейчас только делают шаг от насекомых к рептилиям», — сообщил Ефимов.

Виталий Егоров отметил, что использование человекоподобных роботов выгоднее всего на внешнем контуре МКС. «Если мы хотим, чтобы в дальнейшем какие-то операции за космонавтов выполняли роботы, то лучше делать роботов, идентичных людям, чтобы они «подходили» под все разъёмы и крепления, которые на МКС уже сделаны для человека. Если говорить про отдалённое будущее, про следующие космические станции, например на Луне, то на них сразу можно сделать все разъёмы, подходящие для роботов. Но это не значит, что они во всём заменят людей. Конечно, выгода в том, что они проще, им не надо спать, устраивать видеотрансляции с родственниками, у них теплостойкость более высокая. Но люди — это «универсальное средство», они могут думать и принимать решения», — отметил Егоров. Также специалист добавил, что Россия не менее активно использует робототехнику в космонавтике.

«У нас есть наработки по проекту «Аватар», есть первый отечественный человекообразный робот Фёдор, которого собираются вывести в 2021 году на орбиту на новом космическом корабле «Федерация». По сути, к робототехнике можно отнести любой космический аппарат, например российские луноходы, поскольку они точно так же программируются. Поэтому здесь можно говорить лишь о степени сложности роботов, и у России есть самые разные модели», — подчеркнул Егоров.