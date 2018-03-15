Продлён приём заявок на участие в конкурсе «Московская весна a cappella»

Приём заявок на участие в открытом музыкальном конкурсе «Московская весна a cappella» продлили до 1 апреля, сообщает m24. «В связи со значительным увеличением количества заявок, поступивших в последние дни приёма, кампанию было решено продлить на две недели», — заявили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Там выразили надежду, что все желающие успеют заполнить анкеты и прислать ссылки на свои выступления.

К настоящему времени заявки поступили из 15 стран.

В этом году фестиваль «Московская весна a cappella» будет проходить с 27 апреля по 9 мая.