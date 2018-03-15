Минстрой России меняет порядок разработки СТУ 

На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект приказа Минстроя Россия «О порядке разработки специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». Фото: www. i3.imageban.ru Проект приказа направлен на уточнение законодательства в части разработки специальных технических условий (СТУ) для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от установленных требований, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном Минстроем России. В целом новый порядок разработки СТУ соответствует действующему порядку, утвержденному приказом Минстроя России от 15.04.2016 №248/пр. В проекте акта, размещенного для общественного обсуждения, отсутствует только порядок согласования СТУ. Однако такой порядок строительное ведомство планирует указать в административном регламенте по предоставлению госуслуги по согласованию СТУ для разработки проектной документации на объекты капитального строительства. Как указывает строительное ведомство, деятельность по согласования СТУ попадает под определение государственной услуги. В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона №210–ФЗ услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в том случае, если они включены в перечень, установленный Правительством РФ. В ближайшее время Минстрой России планирует проработать вопрос о включении согласования СТУ в реестр государственных и муниципальных услуг. Новый порядок разработки СТУ начнет действовать с даты вступления в силу административного регламента по предоставлению государственной услуги по согласованию СТУ, в этот же период, действующий порядок утратит силу. Публичное обсуждение проекта завершится 4 апреля 2018 года.