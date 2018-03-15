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Минстрой России меняет порядок разработки СТУ
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Минстрой России меняет порядок разработки СТУ 

Единый реестр застройщиков 15 марта 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект приказа Минстроя Россия «О порядке разработки специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». Фото: www. i3.imageban.ru Проект приказа направлен на уточнение законодательства в части разработки специальных технических условий (СТУ) для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от установленных требований, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном Минстроем России. В целом новый порядок разработки СТУ соответствует действующему порядку, утвержденному приказом Минстроя России от 15.04.2016 ‎№248/пр. В проекте акта, размещенного для общественного обсуждения, отсутствует только порядок согласования СТУ. Однако такой порядок строительное ведомство планирует указать в административном регламенте по предоставлению госуслуги ‎по согласованию СТУ для разработки проектной документации на объекты капитального строительства. Как указывает строительное ведомство, деятельность по согласования СТУ попадает под определение государственной услуги. В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона №210–ФЗ услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в том случае, если они включены в перечень, установленный Правительством РФ. В ближайшее время Минстрой России планирует проработать вопрос о включении согласования СТУ в реестр государственных ‎и муниципальных услуг. Новый порядок разработки СТУ начнет действовать с даты вступления в силу административного регламента по предоставлению государственной услуги по согласованию СТУ, в этот же период, действующий порядок утратит силу. Публичное обсуждение проекта завершится 4 апреля 2018 года.
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