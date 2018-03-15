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Украинские депутаты подрались в редакции телеканала из-за закона
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Украинские депутаты подрались в редакции телеканала из-за закона 

RT на русском 16 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Депутат от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко подрался с коллегой из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко из-за закона об отмене правок Лозового в коридоре редакции «5 канала». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на народного депутата Антона Геращенко.
«Только что в студии «5 канала» произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошёл из-за закона об отмене правок Лозового» — написал он на своей странице в Facebook, сопроводив пост видеозаписью драки.
Геращенко отметил, что вызвал полицию на место происшествия для составления протокола.
Ранее депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телепрограммы попытался напасть с тростью на экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
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