Украинские депутаты подрались в редакции телеканала из-за закона

Депутат от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко подрался с коллегой из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко из-за закона об отмене правок Лозового в коридоре редакции «5 канала». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на народного депутата Антона Геращенко.

«Только что в студии «5 канала» произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошёл из-за закона об отмене правок Лозового» — написал он на своей странице в Facebook, сопроводив пост видеозаписью драки.

Геращенко отметил, что вызвал полицию на место происшествия для составления протокола.