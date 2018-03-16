Национальные технологические прорывы обсудили на заседании в Черноголовке

Заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы состоялось в Черноголовке, сообщает «Черноголовская газета».

«15 марта в Черноголовке, в Институте физики твердого тела РАН , состоялось расширенное заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Государственной думы РФ. Была обозначена тема круглого стола — «Национальные технологические прорывы: взгляд научной молодежи», — говорится в сообщении.

Выступления сопровождались подробными слайдами. Темы, поднятые на заседании, нашли свой отклик в вопросах собравшихся в зале, в том числе, конечно, у молодежи. Живая, насыщенная и актуальная встреча будет иметь свое продолжение. Многие предложения ученых были взяты на заметку спикерами круглого стола.