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Национальные технологические прорывы обсудили на заседании в Черноголовке
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Национальные технологические прорывы обсудили на заседании в Черноголовке 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
Заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы состоялось в Черноголовке, сообщает «Черноголовская газета».
«15 марта в Черноголовке, в Институте физики твердого тела РАН, состоялось расширенное заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Государственной думы РФ. Была обозначена тема круглого стола — «Национальные технологические прорывы: взгляд научной молодежи», — говорится в сообщении.
Заседание вел депутат Госдумы и куратор экспертного совета Госдумы по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Владимир Кононов. В роли спикеров выступили глава городского округа Черноголовка Олег Егоров, заместитель директора департамента науки и технологий министерства образования и науки РФ Андрей Аникеев, представитель ФАНО Михаил Романовский, председатель ВОИР Антон Ищенко и другие представители научной элиты.
Выступления сопровождались подробными слайдами. Темы, поднятые на заседании, нашли свой отклик в вопросах собравшихся в зале, в том числе, конечно, у молодежи. Живая, насыщенная и актуальная встреча будет иметь свое продолжение. Многие предложения ученых были взяты на заметку спикерами круглого стола.
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