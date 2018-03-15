МВБ США заявило о кибератаках РФ на энергосистему

Фото: Ritchie B. Tongo/EPA Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Министерство внутренней безопасности США распространило сообщение о «технической тревоге» в связи с якобы имеющими место кибератаками со стороны России на объекты американской энергетической инфраструктуры. Как отмечается, «тревога» была объявлена по итогам совместного расследования МВБ и ФБР, в котором утверждается, что Россия ведет «многоступенчатую кампанию, нацеливаясь на небольшие частные сети предприятий». Американские власти утверждают, что «целью России являются государственные учреждения США, а также компании в энергетической, атомной отраслях, авиации и критически важных промышленных секторах». Данные обвинения, а также объявление о «тревоге» в связи с «российскими хакерами» отмечены в докладе Минфина США, в котором было объявлено о новых санкциях в отношении России «за вмешательство в президентские выборы в США и кибератаки». МИД РФ, а также другие представители официальной власти России неоднократно заявляли о провокационном характере подобных заявлений со стороны США, не утруждающих подкрепить обвинения в адрес РФ фактами. На сегодняшний день США являются единственной страной в мире, которая применяла ядерное оружие и вредоносные хакерские атаки в отношении других стран. WikiLeaks: ЦРУ совершает кибератаки под чужим флагом Кибербомба замедленного действия для энергетики Портал «Вести. Экономика» ранее уже сообщал о том, что спецслужбы США и Британии имеют большой арсенал различных вредоносных программ для осуществления кибератак под видом нападения со стороны других стран ("false flag attack"). Применение вредоносных программ со стороны спецслужб США и Израиля в отношении промышленных и энергетических объектов Ирана довольно активно освещалось в различных СМИ. В 2010 г. спецслужбы США и Израиля провели операцию под кодовым названием «Олимпийские игры», целью которого был ядерный центр в иранском Натанзе. Как сообщили впоследствии издания New York Times и Washington Post, США и Израиль использовали разработанную вредоносную программу Stuxnet, для того чтобы нанести максимальный урон ядерному центру. В результате кибератаки из строя было выведено почти 1 тыс. из 6 тыс. действовавших на тот момент центрифуг по обогащению урана. Созданный Израилем и США вирус нанес ущерб не только промышленным системам, управляющим автоматизированными производственными процессам в Иране, но также был обнаружен и на компьютерах обычных пользователей. Помимо этого, как отмечал портал «Вести. Экономика», были разработаны и применены (предположительно, в сотрудничестве спецслужб США и Израиля) и другие вредоносные программы, в частности вирусы Flame и Shamoon (также известный как Disttrack), которые тоже предназначались для кибератак против промышленных объектов.

Stuxnet

Компьютерный червь, поражающий компьютеры, которые используют операционную систему Microsoft Windows. Обнаружен в июне 2010 г. Обладал возможностями по перехвату и модификации информационного поток между программируемыми логическими контроллерами марки Simatic S7 и рабочими станциями SCADA-системы Simatic WinCC фирмы Siemens. Впервые в истории кибератак вирус мог физически разрушать инфраструктуру компании. По ряду оценок, вывел из строя около 1 тыс. центрифуг, или 20% от мощностей по обогащению урана, которыми на тот момент обладал Иран. В 2012 г. американское издание New York Times опубликовало информацию о том, что кибератака с использованием червя Stuxnet на завод по обогащению урана в Натанзе была частью операции под кодовым названием ∎Олимпийские игры∎, направленной против развития ядерной индустрии Ирана. В 2013 г. эти данные подтвердил бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, заявив, что «данный вирус писали эксперты АНБ и Израиля».

Flame

Также известен как Flamer, sKyWIper и Skywiper. Обнаружен в мае 2012 г. Червь мог собирать файлы данных, удаленно менять параметры компьютера, а также записывать звук, делать скриншоты и подключаться к чатам. Поразил большое число ПК в Египте, Израиле, Иране, Ливане, Саудовской Аравии, Сирии и Судане. По данным издания Washington Post, которые были подтверждены другими СМИ и компаниями, занимающимися компьютерной безопасностью, вредоносная программа была связана с вирусом Stuxnet. Разработчики Flame сотрудничали со специалистами, создавшими Stuxnet. В «Лаборатории Касперского» впоследствии отметили, что работа над созданием и внедрением Flame началась с 2006 г. При этом утверждалось, что вирус был создан при государственной поддержке.

Shamoon

Также известен как Disttrack. Вирус, поразивший в августе 2012 г. компьютеры нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Червь проник в компьютеры компании, подключенные к интернету. После этого он распространился по локальной сети. Программа перезаписывала главную загрузочную запись (Master Boot Record, MBR) компьютеров. В общей сложности около 30 тыс. компьютеров Saudi Aramco было выведено из строя. Кроме того, также пострадали компьютеры компании Rasgas, энергетической компании из Катара.