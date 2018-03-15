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В Дзержинске кнопку для инвалидов в Доме творчества установили вне зоны досягаемости
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В Дзержинске кнопку для инвалидов в Доме творчества установили вне зоны досягаемости 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В дзержинском Доме детского творчества установили кнопку для инвалидов. Все хорошо, если бы не одно обстоятельство ‐ для того, чтобы вызвать помощь, до кнопки нужно добраться. По ступеням. Как это сделать, передвигаясь на коляске?
В таких случаях на лестнице должен стоять пандус, но, как оказалось, ставить его некому и не на что. Кнопку установили на средства Дома творчества. Руководство разводит руками.
Для того, чтобы выполнить работы, как это должно быть, нужны определенные средства, мы с вами это прекрасно понимаем. Мы выполнили те работы, которые смогли выполнить. Для того, чтобы вынести кнопку в другое место, нужны средства, которых у нас на сегодняшний день пока нет  — Людмила Юдина, директор МБУ «Дворец детского творчества», г. Дзержинск.
В городской администрации словно эхом повторяют историю про недостаток бюджетных средств. Ссылаются на то, что программа «Доступная среда» реализуется за федеральный счет. И обещают кнопку поставить —
когда-нибудь
потом.
На 2018 год заявка на наше софинансирование поступила в область. Сейчас мы ждем подтверждения, в каком объеме нам будут доведены средства. Средства будут доведены
где-то  в период апрель—май  — Алена Баканова, зам. начальника
пресс-службы
администрации Дзержинска.
Почему же начали именно с установки кнопки, а не с пандуса, который, кстати, стоит не настолько дорого, чтобы ждать федеральных денег — вопрос открытый. А пока людям на колясках остается надеяться на помощь случайных прохожих.
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