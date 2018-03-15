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«Вест Хэм» готов заплатить за Бензема 60 млн евро
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«Вест Хэм» готов заплатить за Бензема 60 млн евро 

Евро-футбол.Ру 15 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
«Вест Хэм» интересуется нападающим "Реала" Каримом Бензема.
Лондонцы готовы заплатить за французского форварда 60 млн евро, сообщает Daily Star.
Ранее сообщалось, что у Бензема есть предложение из Китая.
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