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Рустэм Хамитов: Башкортостан всегда находит поддержку Владимира Путина
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Рустэм Хамитов: Башкортостан всегда находит поддержку Владимира Путина 

Башкирское спутниковое телевидение 15 марта 2018
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В большом интервью Рустэма Хамитова телеканалу БСТ глава региона рассказал о недавнем визите Президента России в столицу республики. По его словам, Владимир Путин всегда по-человечески относится к проблемам простых людей.
Глава Башкортостана отметил, что руководитель государства всегда внимательно относится к проблемам каждого региона. С Башкортостаном, в частности, у него сложились достаточно теплые отношения.
— Всегда впечатляет подход Президента к тому, что является нашей действительностью. Он постоянно в первую очередь спрашивает о том, что волнует людей, какие на территории есть нерешённые вопросы, что нужно сделать для того, чтобы их решить. Президент очень открыт, он доступен, с ним можно обсуждать абсолютно любые вопросы, — рассказал Рустэм Хамитов.
Рустэм Хамитов привел пример встреч с крупными чиновниками. По его словам, они зачастую могут рассматривать региональные проблемы достаточно поверхностно.
— Вопросы и предложения любой сложности всегда рассматриваются объективно. Президентом формируются поручения либо Председателю Правительства, либо вице-премьерам и министрам. Мы всегда находим поддержку Президента, — отметил Рустэм Хамитов.
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