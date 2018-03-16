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Кирпичный дом возрастом более 150 лет в центре Москвы получил статус выявленного памятника архитектуры
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Кирпичный дом возрастом более 150 лет в центре Москвы получил статус выявленного памятника архитектуры 

Агентство «Москва» 17 часов назад
Фото: Москва центр
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Жилой дом Александрийского подворья получил статус выявленного памятника архитектуры. В здании, расположенном по адресу: Подкопаевский пер., д. 8/13/5, проживали духовники и их прислуга. Трехэтажный кирпичный дом построили в 1862 г. по заказанному Александрийским патриаршим подворьем проекту. Неизвестно, кто был архитектором, но под перечислением описания построек владения стоит подпись Николая Козловского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он был главным архитектором при восстановлении церкви Николая Чудотворца в Подкопаях в 1855 г.
«Примечательно, что до настоящего времени в доме сохранились уникальная планировка и архитектурно-декоративное решение фасадов 1862 г. Общий облик отличается строгостью форм, чему способствует четкий ритм одинаковых оконных проемов, оформленных в виде широких прямоугольных наличников», — подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Жилой дом Александрийского подворья признан важной частью историко-градостроительной среды объекта культурного наследия «Церковь Николы в Подкопаях, XVII–XVIII веков, колокольня 1750 года» и частью исторической застройки Ивановской горки.
«После внесения в реестр выявленных объектов здание попадает под государственную охрану: его нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы нужно согласовывать с Мосгорнаследием. В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия. Для этого он должен пройти историко-культурную экспертизу», — поясняется в сообщении.
Южный фасад здания обращен к Подколокольному переулку, северный — во двор, а западный и восточный выходят к Ивановскому пер. и Подкопаевскому пер. В 1904 г. в доме проводили ремонт с перепланировкой и перестройкой, после 1917 г. в нем находились коммунальные квартиры. В 1950-х гг. разобрали внешнюю галерею, а в 1980-х гг. в помещении снова провели ремонт с перепланировкой.
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