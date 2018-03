950‐тонный пешеходный мост рухнул на людей в США

США в штате Флорида обрушился пешеходный мост, который возводился для безопасного маршрута студентов в обход трассы. Сообщается о семи погибших и большом количестве пострадавших. Об происшествии рассказал портал Miami Herald.

Строившийся пешеходный мост располагался неподалеку от кампуса Международного университета на юго-западе

#BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC

Как сообщается, сооружение весило около 950 тонн. Под завалами оказались несколько автомобилей.

This is the scene at @FIU after bridge collapses. Police moving the media away «just in case the rest falls down.» pic.twitter.com/Vw2wZKraj1

— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 марта 2018 г.

На месте чрезвычайного происшествия ведутся спасательные работы. Причина аварии пока остается неизвестной.

Публикация от Ing. Ronny Martínez (@ronnymartinez)

Мар 15, 2018 в 12:06 PDT Также говорится, что конструкция возводилась по «инновационной технологии», которая должна была гарантировать безопасность движения пешеходов и транспортных средств. Строительство пешеходного моста планировалось завершить в начале 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что в штате Флорида упал палубный истребитель‐бомбардировщик Военно‐морских сил США F/A‐18 Hornet.