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950‐тонный пешеходный мост рухнул на людей в США
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950‐тонный пешеходный мост рухнул на людей в США 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В США в штате Флорида обрушился пешеходный мост, который возводился для безопасного маршрута студентов в обход трассы. Сообщается о семи погибших и большом количестве пострадавших. Об происшествии рассказал портал Miami Herald.
Строившийся пешеходный мост располагался неподалеку от кампуса Международного университета на  юго-западе
Майами.
#BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC
— Ryan Saavedra %F0%
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%87%B8 (@RealSaavedra) 15 марта 2018 г.
Как сообщается, сооружение весило около 950 тонн. Под завалами оказались несколько автомобилей.
This is the scene at @FIU after bridge collapses. Police moving the media away «just in case the rest falls down.» pic.twitter.com/Vw2wZKraj1
— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 марта 2018 г.
На месте чрезвычайного происшествия ведутся спасательные работы. Причина аварии пока остается неизвестной.
Публикация от Ing. Ronny Martínez (@ronnymartinez)
Мар 15, 2018 в 12:06 PDT  Также говорится, что конструкция возводилась по «инновационной технологии», которая должна была гарантировать безопасность движения пешеходов и транспортных средств. Строительство пешеходного моста планировалось завершить в начале 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что в штате Флорида упал палубный истребитель‐бомбардировщик Военно‐морских сил США F/A‐18 Hornet.
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