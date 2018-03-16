Улицу Советскую в Волгограде перекрыли, чтобы заделать провал на дороге

В Центральном районе Волгограда на неопределенное время перекрыли улицу Советскую. Тяжелая техника «Концессий теплоснабжения» вместе с рабочими вышла на участок, где вчера образовался глубокий провал на дороге. К этому часу бригада уже раскопала проезжую часть и ждет указаний от начальства. — Там, где вчера днем образовалась глубокая яма, уже сегодня рабочие выставили ограждения и нагнали экскаваторы и КАМАЗы. Надо отдать должное оперативности коммунальных служб, — говорит житель улицы Советской Петр Афанасьев. — Место провала раскопали. В итоге теперь там большая прямоугольная яма. Когда проходил мимо, между собой рабочие выясняли, что делать с этим дальше. По-моему, решили дождаться начальства.

Сегодня в «Концессиях теплоснабжения» провал на Советской V1.ru объяснили действием талых вод. — Талые воды размыли грунт — из-за этого была повреждена тепловая камера, — рассказали в пресс-службе компании.

Еще утром говорилось, что на ремонт дороги коммунальщики выйдут в ближайшие дни. На деле оказалось, что бригаду отправили на место происшествия уже через несколько часов. После замены железобетонных конструкций тепловой камеры поврежденный участок дороги засыпят щебнем. Новый асфальт появится на проезжей части, когда установится стабильно теплая погода.