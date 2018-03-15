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Согласование перепланировок переведено в онлайн режим
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Согласование перепланировок переведено в онлайн режим 

Open.gov.ru 15 марта 2018
Фото: Open.gov.ru
На портале mos.ru обновлена услуга «Перепланировка». Теперь любые работы по перепланировке или переустройству можно согласовывать удаленно.
До недавнего времени на портале mos.ru удаленно можно было лишь согласовать будущую перепланировку или переустройство, а также получить по окончании работ акт, оформленный приемочной комиссией. Теперь же появилась возможность оформления акта о завершенном переустройстве или перепланировке, которые не были согласованы заранее, продления срока действия решения о согласовании работ или отмены его действия.
«Все госуслуги по согласованию переустройства и перепланировки доступны в электронном виде. С 14 февраля согласовать ремонт, а затем получить акт о завершенной перепланировке, в том числе на ранее выполненные работы, можно не выходя из дома. В результате процесс предоставления услуг, связанных с переустройством и перепланировкой, стал предельно понятным, удобным и максимально прозрачным» — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Отслеживать статус заявлений пользователи могут в личном кабинете, а также по электронной почте. Акты о завершенном переустройстве или перепланировке будут доступны в электронном виде, при желании документы в бумажном виде можно получить в МФЦ.
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