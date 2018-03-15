Согласование перепланировок переведено в онлайн режим 

На портале mos.ru обновлена услуга «Перепланировка». Теперь любые работы по перепланировке или переустройству можно согласовывать удаленно.
До недавнего времени на портале mos.ru удаленно можно было лишь согласовать будущую перепланировку или переустройство, а также получить по окончании работ акт, оформленный приемочной комиссией. Теперь же появилась возможность оформления акта о завершенном переустройстве или перепланировке, которые не были согласованы заранее, продления срока действия решения о согласовании работ или отмены его действия.
«Все госуслуги по согласованию переустройства и перепланировки доступны в электронном виде. С 14 февраля согласовать ремонт, а затем получить акт о завершенной перепланировке, в том числе на ранее выполненные работы, можно не выходя из дома. В результате процесс предоставления услуг, связанных с переустройством и перепланировкой, стал предельно понятным, удобным и максимально прозрачным» — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Отслеживать статус заявлений пользователи могут в личном кабинете, а также по электронной почте. Акты о завершенном переустройстве или перепланировке будут доступны в электронном виде, при желании документы в бумажном виде можно получить в МФЦ.