Хакеры команды Навального хотят обрушить сайт ЦИК

Команда Навального готовит кибератаки против информационных ресурсов российской избирательной системы. Хакеры собираются обрушить сайт ЦИК и подорвать доверие к результатам выборов, сообщает «Лайф».

По информации издания, атаки были запланированы на 18 марта. Методичка по организации и проведению кибератак за авторством Леонида Волкова была опубликована на сайте «Общества защиты Интернета».

Волков предлагал искать «надежных исполнителей» на «теневых площадках», затем участники будущего нападения должны были установить себе один из кросс-платформенных мессенджеров с OTR-шифрованием. Также в руководстве были описаны другие меры предосторожности и предложена система оплаты для хакеров.

В субботу предлагалось организовать тестовую атаку на портал Центризбиркома . Главной целью было обрушить сайт ЦИК в период пиковой нагрузки на сервера, и тем самым подорвать доверие к результатам, которые озвучат представители Центризбиркома.