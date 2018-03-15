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Воронежские адвокаты рассказали, как жертвам схода наледи с крыш добиваться компенсации
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Воронежские адвокаты рассказали, как жертвам схода наледи с крыш добиваться компенсации 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Сегодня из-за упавшей глыбы льда серьёзно пострадала горожанка. Без жертв не обошлось. В центре города на 35-летнюю женщину рухнула глыба льда. Кусок наледи сорвался с дома №4 по улице Плехановской. Прохожие вызвали скорую, пострадавшую доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как тяжелое. По предварительным данным, получена закрытая черепно-мозговая травма. Проверку уже начали в полиции и следственном комитете. Этот дом обслуживает управляющая компания Центрального района, на здании которой, к слову — ни одной сосульки. Комментировать случившееся там не стали. Между тем жертв сегодня могло бы быть больше.
Например, на улице Пушкинской ледяные лавины чуть не покалечили нескольких женщин с интервалом в несколько часов. Спасли прохожие, благодаря которым удалось вовремя отбежать. После этого неравнодушный воронежец оградил участок лентой. Однако многие даже не обращают внимания на стоп-сигнал. Если всё-таки трагедия произошла, юристы советуют лично или через представителей обратиться в полицию. По возможности, зафиксировать место происшествия с помощью фото и видео. Важно наличие свидетелей. Обычно ответственные за причинённый вред — собственник здания, управляющая компания или подрядная организация. И если компенсацию не возместили добровольно — можно смело обращаться в суд.
— В случае причинения вреда, возмещению подлежит: утраченный заработок, понесенные дополнительные расходы на лечение. Также потерпевший имеет право на компенсацию морального вреда и компенсацию всех понесенных им судебных расходов. Все зависит от степени тяжести причиненного вреда. Например, за тяжкий вред можно отсудить порядка нескольких сотен тысяч рублей, — советует адвокат Геннадий Запрута.
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