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Легойда представил сборник ответов «эпатажным блогерам» и СМИ
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Легойда представил сборник ответов «эпатажным блогерам» и СМИ 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в четверг вечером представил журналистам свою книгу «Церковь, возвышающая голос», рассказав о политических взглядах, задачах и проблемах РПЦ.
"Все чаще Церкви бросают вызов не только пользователи социальных сетей и эпатажные блогеры, но и традиционные СМИ. Неужели всем «умеющим думать» ясно, что Церковь это про пиар и деньги, борьбу за власть и ресурсы, выборы и гламур?", — задается вопросом Легойда.
В своей книге, изданной одним из крупнейших издательств страны, глава Синодального отдела рассматривает основные мифы и стереотипы о Церкви.
"Вы сами спрашиваете про каждый чих, а потом говорите: «Зачем вы туда лезете». Нет у Церкви официальной точки зрения по поводу ГМО. И не факт, что она обязательно должна быть", — заявляет Легойда.
Он отметает упреки в конформизме, рассказывает, что позиции Церкви и государства часто и жестко расходятся, что интеллигенция верующим не враг, а также объясняет, почему в соцсетях постоянно возникают бурные споры о церковном служении.
"Просто есть люди, которые приходят в храм и видят свою задачу в том, чтобы спастись. А есть те, кто приходит спасти Церковь. И они ее постоянно, ежеминутно спасают", — отметил Легойда.
Также он убежден, что выживание в современном информационном обществе возможно только при условии обладания «высокой дисциплиной мысли». «Иначе мы вслед за информационным потоком каждый день будем впадать в истерику», — заключил глава Синодального отдела.
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