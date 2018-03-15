Легойда представил сборник ответов «эпатажным блогерам» и СМИ

"Все чаще Церкви бросают вызов не только пользователи социальных сетей и эпатажные блогеры, но и традиционные СМИ. Неужели всем «умеющим думать» ясно, что Церковь это про пиар и деньги, борьбу за власть и ресурсы, выборы и гламур?", — задается вопросом Легойда.

В своей книге, изданной одним из крупнейших издательств страны, глава Синодального отдела рассматривает основные мифы и стереотипы о Церкви.

"Вы сами спрашиваете про каждый чих, а потом говорите: «Зачем вы туда лезете». Нет у Церкви официальной точки зрения по поводу ГМО. И не факт, что она обязательно должна быть", — заявляет Легойда.

Он отметает упреки в конформизме, рассказывает, что позиции Церкви и государства часто и жестко расходятся, что интеллигенция верующим не враг, а также объясняет, почему в соцсетях постоянно возникают бурные споры о церковном служении.

"Просто есть люди, которые приходят в храм и видят свою задачу в том, чтобы спастись. А есть те, кто приходит спасти Церковь. И они ее постоянно, ежеминутно спасают", — отметил Легойда.

Также он убежден, что выживание в современном информационном обществе возможно только при условии обладания «высокой дисциплиной мысли». «Иначе мы вслед за информационным потоком каждый день будем впадать в истерику», — заключил глава Синодального отдела.