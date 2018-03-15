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Жириновский серьезно болен
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Жириновский серьезно болен 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
Эксцентричному политику указали на серьезные проблемы со здоровьем. Невнимательное отношение к себе может привести лидера ЛДПР к летальному исходу.
Проблема вскрылась, когда Dni.Ru обратились к эксперту с просьбой составить личный гороскоп кандидата в президенты. Впрочем, удалось узнать не только это.
"Многие считают, что у политика артистическое амплуа, однако это заблуждение. Как раз именно артистизма в Жириновском ноль. По характеру он управленец, человек-маска. Владимир Вольфович не является тем, кем себя позиционирует. На самом деле это скромнейшей души человек, который хоть и имеет управленческие черты, они скорее семейные. Лидер ЛДПР способен руководить малыми группами, малыми процессами, чем в принципе и занимается. А вот с управлением страной он просто не справится — силенок не хватит", — описал политика по просьбе Dni.Ru астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.
По словам эксперта, эксцентричное поведение — это не артистизм, а скорее психосоматика. Человека отличает неустойчивая психика, которая больше свойственна импульсивным женщинам. Но все и так это понимают, наблюдая за политиком по телевизору уже 30 лет.
Жириновский — истинный предприниматель, уверен Дмитрий Шимко. «Судя по усердию, с которым Владимир Вольфович относится ко всему, из него мог бы также получиться неплохой спортсмен. Если он что-то делает, то делает качественно, если что-то изучает — то досконально», — говорит он.
Согласно схеме гороскопа, путь предназначения у Жириновского начинается в 40 лет, а именно в 1986 году. Если проследить его биографию по открытым источникам, как раз тогда Владимир Вольфович начинает заниматься политической деятельностью. А если смотреть по большому кольцу, этот путь прерывается в 2021 году, то есть через три года. И это очень важный момент.
"Начало конца было положено в 1916 году. Напомню, что тогда были выборы в Госдуму. Именно этот срок в его гороскопе является заключительным в пятилетнем цикле. С весны 2016 года до весны 2021 года — это пять лет, которые, образно, уничтожают все грани его профессии. К 2021 году он исчерпает себя на 100% — как колодки на автомобиле, в настоящий момент он стер себя на 80%. Кроме того, в гороскопе идет точечный обрыв. Я боюсь предполагать самое страшное, но часто на практике это может означать конец жизни, — предупредил астротиполог. — Сказать по правде, у него нехороший гороскоп. Схема показывает проблемы со здоровьем, которые начались в конце 2015 года. Мы не знаем подробностей, так как этого нет в новостной повестке. Фазы недуга мы начнем наблюдать довольно скоро. Я не знаю, как это отобразится в медийном пространстве, но начиная с апреля 2018 года и до середины 2021 года в его гороскопе обозначены очень острые точки здоровья. Возможно ему требуется без промедления начать лечение, это что-то серьезное".
"Вообще Жириновский очень бережно относится к своему здоровью, так что вполне возможно ему удастся пройти этот сложный период. Однако это такая болячка, которая все равно скосит. Вероятно, именно по этой причине Владимир Вольфович вывалится из карьерного кольца в 2021 году. Если удастся миновать столь тяжелый период, с середины 2021 года Жириновский может уйти в другую сферу на целых 14 лет — например, останется рулить какими-то закулисными процессами", — добавил Шимко.
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