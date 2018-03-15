Россия и ОАЭ намерены развивать совместные проекты в третьих странах

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из ведущих внешнеполитических и торгово-экономических партнеров России в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом. В 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился на 31% и составил более 1,6 млрд долларов США. При этом сильна и инвестиционная составляющая отношений двух стран, в частности, успешно развивается сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций и фондом «Mubadala».

Было отмечено, что несмотря на положительные показатели, потенциал российско-эмиратского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества далеко не исчерпан. В первую очередь, стороны договорились в ближайшем будущем сфокусировать внимание на реализации проектов не только на территории России и ОАЭ, но и в третьих странах. Также отдельно была затронута тема развития сотрудничества в высокотехнологических отраслях промышленности.

Сегодня и Россия, и ОАЭ решают одинаковые задачи по сокращению зависимости своих экономик от сырьевой составляющей. Исходя из этого особый акцент мы должны сделать на развитии партнерства в высокотехнологичных секторах промышленности, —

подчеркнул заместитель Министра.