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Россия и ОАЭ намерены развивать совместные проекты в третьих странах
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Россия и ОАЭ намерены развивать совместные проекты в третьих странах 

Министерство промышленности и торговли РФ 15 марта 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
15 марта в Минпромторге России состоялась встреча заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Каламанова с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе переговоров стороны затронули вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе, в нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве.
Объединенные Арабские Эмираты являются одним из ведущих внешнеполитических и торгово-экономических партнеров России в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом. В 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился на 31% и составил более 1,6 млрд долларов США. При этом сильна и инвестиционная составляющая отношений двух стран, в частности, успешно развивается сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций и фондом «Mubadala».
Было отмечено, что несмотря на положительные показатели, потенциал российско-эмиратского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества далеко не исчерпан. В первую очередь, стороны договорились в ближайшем будущем сфокусировать внимание на реализации проектов не только на территории России и ОАЭ, но и в третьих странах. Также отдельно была затронута тема развития сотрудничества в высокотехнологических отраслях промышленности.
Сегодня и Россия, и ОАЭ решают одинаковые задачи по сокращению зависимости своих экономик от сырьевой составляющей. Исходя из этого особый акцент мы должны сделать на развитии партнерства в высокотехнологичных секторах промышленности, —
подчеркнул заместитель Министра.
Стороны договорились продолжить совместную работу по расширению контактов между деловыми кругами, в том числе, на площадке Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которую возглавляют Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла Аль-Нахайян, очередное заседание которой запланировано к проведению в этом году на территории России.
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