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Партпроект «ЕР» после проверки направит в Минтранс РФ список территорий с неотремонтированными дорогами
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Партпроект «ЕР» после проверки направит в Минтранс РФ список территорий с неотремонтированными дорогами 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца мая проведет мониторинг сельских территорий, на которых ни разу не проводился капитальный ремонт дорог, направит список в министерство транспорта РФ. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Сегодня в стране в норме находится лишь 48,6% дорог местного значения. Многие сельские дороги не видели ремонта много лет и даже десятилетий, а на некоторых сельских территориях капитальный ремонт дорог вообще не проводился. Партпроект «Безопасные дороги» выявит такие территории и направит соответствующий список в Минтранс», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, федеральный координатор партпроекта Сергей Бидонько, который цитируется в сообщении.
Он заявил, что в данный момент существуют региональные и федеральные программы капитального ремонта дорог до сельских населенных пунктов, однако попасть в эти программы очень сложно. «Критерии отбора учитывают число постоянно проживающих в населенном пункте людей, протяженность дороги. И огромное количество местных дорог отсеиваются из-за этих требований», — отметил парламентарий.
С. Бидонько подчеркнул, что нужно обеспечить более тесную интеграцию сельских территорий в общее пространство страны, а для этого требуется отремонтировать автомобильные дороги, которые ведут к сельским населенным пунктам.
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