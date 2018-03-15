Партпроект «ЕР» после проверки направит в Минтранс РФ список территорий с неотремонтированными дорогами

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца мая проведет мониторинг сельских территорий, на которых ни разу не проводился капитальный ремонт дорог, направит список в министерство транспорта РФ . Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Сегодня в стране в норме находится лишь 48,6% дорог местного значения. Многие сельские дороги не видели ремонта много лет и даже десятилетий, а на некоторых сельских территориях капитальный ремонт дорог вообще не проводился. Партпроект «Безопасные дороги» выявит такие территории и направит соответствующий список в Минтранс», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, федеральный координатор партпроекта Сергей Бидонько , который цитируется в сообщении.

Он заявил, что в данный момент существуют региональные и федеральные программы капитального ремонта дорог до сельских населенных пунктов, однако попасть в эти программы очень сложно. «Критерии отбора учитывают число постоянно проживающих в населенном пункте людей, протяженность дороги. И огромное количество местных дорог отсеиваются из-за этих требований», — отметил парламентарий.

С. Бидонько подчеркнул, что нужно обеспечить более тесную интеграцию сельских территорий в общее пространство страны, а для этого требуется отремонтировать автомобильные дороги, которые ведут к сельским населенным пунктам.