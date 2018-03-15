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КС РФ разъяснил ситуацию с переплатой пенсии по инвалидности
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КС РФ разъяснил ситуацию с переплатой пенсии по инвалидности 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Защиты своего конституционного права на социальную помощь от государства попросила инвалид второй группы Надежда Горностаева из Вологды. Все необходимые документы она оформила в 2010 году в городском Бюро медико-социальной экспертизы. Однако позднее у правоохранительных органов возникли подозрения, что эксперты документы фальсифицируют. А проведенная проверка показала, что Горностаева и еще один инвалид не были направлены на повторное освидетельствование. На основании нарушения порядка прохождения экспертизы инвалидность была снята, а все выплаченные Надежде Николаевне деньги суд постановил вернуть в казну государства. Для вологодской пенсионерки немыслимые деньги — 460 тысяч рублей, при этом процедурные нарушения позднее были устранены, и сейчас Надежда Горностаева снова получает пенсию по инвалидности.
— Суд необоснованно и бездоказательно признал меня лицом, по вине которого произошел перерасход на выплату пенсий, но не указал, в чем заключается моя вина в этом, — указала Надежда Горностаева в своей жалобе.
По мнению заявительницы, на ее ситуацию повлияла неопределенность законодательства, которое в настоящее время никак не регламентирует проведение повторных медико-социальных экспертиз. А это позволяет «обходить конституционные гарантии прав инвалидов» и нарушает статью 39 Конституции РФ, которая гарантирует каждому «социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».
Изучив обстоятельства дела, судьи КС посчитали, что сами по себе нормативные акты, примененные в деле Надежды Горностаевой, не противоречат Конституции РФ, поскольку положения Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», а также статей 1102 и 1109 ГК РФ не могут служить основанием для взыскания с гражданина ранее выплаченной ему пенсии, в случае если соответствующая справка об установлении инвалидности «признана недействительной вследствие наличия лишь формальных (процедурных) нарушений». Другими словами, суд запретил перекладывать на граждан вину за ошибки чиновников.
Получение пенсии, назначенной с нарушениями, не может рассматриваться как необоснованное обогащение
— Получение пенсии по инвалидности, назначенной с процедурными нарушениями, допущенными не по вине пенсионера, не может рассматриваться как необоснованное обогащение инвалида, а выплаченная ему сумма не может быть обратно истребована Пенсионным фондом России, — пояснил специально для «РГ» судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь. — КС РФ, таким образом, исходит из недопустимости сугубо формального подхода к оценке ситуаций, связанных с назначением пенсий по инвалидности, ориентирует правоприменительные органы на выяснение всех значимых обстоятельств, касающихся не только действий заявителя, но и характера допущенных чиновниками упущений и возможных нарушений.
Дело Надежды Горностаевой подлежит пересмотру.
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