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САРС: иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела Сянгана
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САРС: иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела Сянгана 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Сянган, 15 марта /Синьхуа/ — Администрация САР Сянган /САРС/ сегодня в ответ на обнародованный Великобританией Полугодовой доклад по вопросам Сянгана заявила, что всесторонняя успешная реализация политики «одно государство, два строя» в Сянгане очевидна, и иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела САР Сянган.
Представитель администрации САРС, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что со дня возвращения в лоно Родины Сянган всегда строго следовал положениям Основного закона КНР о Специальном административном районе Сянган в реализации принципа «Сянганом управляют санганцы при высокой степени автономии» и в полной мере добился всесторонней и успешной реализации политики «одно государство, два строя». Это очевидно для международного сообщества.
Представитель администрации САРС заявил, что правительства иностранных государств не должны в какой-либо форме вмешиваться во внутренние дела САР Сянган. —0—
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