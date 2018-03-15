САРС: иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела Сянгана

Сянган , 15 марта / Синьхуа / — Администрация САР Сянган /САРС/ сегодня в ответ на обнародованный Великобританией Полугодовой доклад по вопросам Сянгана заявила, что всесторонняя успешная реализация политики «одно государство, два строя» в Сянгане очевидна, и иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела САР Сянган.

Представитель администрации САРС, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что со дня возвращения в лоно Родины Сянган всегда строго следовал положениям Основного закона КНР о Специальном административном районе Сянган в реализации принципа «Сянганом управляют санганцы при высокой степени автономии» и в полной мере добился всесторонней и успешной реализации политики «одно государство, два строя». Это очевидно для международного сообщества.

Представитель администрации САРС заявил, что правительства иностранных государств не должны в какой-либо форме вмешиваться во внутренние дела САР Сянган. —0—