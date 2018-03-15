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«Слишком много коктейлей»: Кендалл Дженнер рассказала о своей первой татуировке
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«Слишком много коктейлей»: Кендалл Дженнер рассказала о своей первой татуировке 

Журнал ОК! 15 марта 2018
Одна из звезд телешоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер стала участницей «Шоу Эллен Дедженерес». И пока ее спрашивали об инъекциях, благодаря которым губы стали заметно пухлее, разговор приобрел неожиданный поворот. Дженнер рассказала о татуировке в неожиданном месте. Оказалось, что у модели есть маленькая надпись «Мяу» («Meow») на внутренней стороне нижней губы. Она набила ее в сентябре 2016 года у известного татуировщика по прозвищу JonBoy. Участница скандального реалити призналась, что во время тату-сеанса она была пьяна.
Эллен Дедженерес задала звезде вопрос, почему она выбрала именно это слово.
Это была первая идея, которая пришла мне на ум. Мои пьяные мысли. Мне казалось, что это отличное место, чтобы набить, например, имя бойфренда или что-то еще, — сказала Дженнер.
Кендалл отметила, что во время тату-сеанса ей не было больно.
Отметим, что у модели есть две маленькие татуировки на средних пальцах — целое сердце и разбитое сердце.
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