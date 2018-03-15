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Женщина ударила парня катаной из-за PUBG
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Женщина ударила парня катаной из-за PUBG 

MMO13 15 марта 2018
Фото: MMO13
Полиция штата Вашингтон арестовала женщину из-за того, что она ударила своего бойфренда катаной, купленной в торговом центре. Сделано это было по причине того, что она сочла его обманщиком и ей не нравились его длительные «посиделки» в PlayerUnknown’s Battlegrounds.
30-летняя парикмахер Эмили Хавьер проживала со своим парнем Алексом Ловелом, работающим бухгалтером неполный рабочий день и стремящимся стать профессиональным игроком PUBG в течение двух лет, предшествовавших инциденту. 29-летний Ловелл в настоящее время оправляется от травм дома.
Согласно заявлению, которое Хавьер дала полиции, в конце февраля она отправилась в торговый центр и купила «самурайский меч» для убийства сожителя. «Я хотела ударить его, пока он спит» — сообщила женщина. После недели обдумывания, она решилась пойти на убийство после того, как Ловелл вернулся домой ночью и просто проигнорировал её. Тогда девушка спрятала катану, телефон Ловела и ещё два ножа на своей стороне кровати.
А посреди ночи достала оружие, осветила тело парня смартфоном и ударила мечом. Ловелл проснулся и оттолкнул ее. Его пальцы были отрезаны почти до основания, а конечности изрезаны. Он не сможет ходить еще несколько недель.
Вскоре после этого Хавьер вызвала полицию. Она встретила офицеров на лужайке плачем и с руками, покрытыми кровью и попросила помочь парню, добавив: «Я просто ударила его». В интервью «Орегониан» Ловелл сказал: «Я видел взгляд в её глазах, и это испугало меня до смерти», — сказал он. «Я всю свою жизнь готовился к чему-то подобному».
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