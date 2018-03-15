На конкурсе молодых журналистов царит настоящая творческая атмосфера 

15 марта в Кунцеве, в культурном центре «Зодчие», обновленном и сияющем первозданной чистотой после ремонта, гостеприимно открылись двери для самых юных журналистов. Здесь в тринадцатый раз проходит московский фестиваль «Пингвины пера» и собирает талантливых молодых журналистов.
«Здесь начинается профессия» — бессменный девиз фестиваля, поэтому его программа включает два таких важных этапа: соревновательный и обучающий.
В первый день фестиваля участники получат задание: им необходимо отыскать инфоповоды, написать материалы и разместить на редакционных стендах. Второй этап изобилует семинарами, мастер-классами, лекциями маститых российских медиапрофессионалов.
«ВМ» участвует в этом фестивале в четвертый раз. Представляют наш холдинг в этом году две команды: школьная MediaMart и студенческая «Оттепель». Все участники команды из школы-студии юного корреспондента «Новый фейерверк», которая работает при редакции с 2012 года. Занятия в школе ведет лично главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.
— Сегодня здесь рабочая суета, творческий ажиотаж, — говорит капитан школьной коман ды MediaMart Егор Гудков. — Времени команды на выполнение заданий мало, поэтому на счету каждая минута. Сроки конкурса очень жесткие. В общем, здесь царит нормальная журналистская атмосфера. Ну прямо как в нашей редакции.
Кстати, в прошлом году капитан школьной команды Егор Гудков получил приз в спецноминации I like today за лучшую работу. Так же команда юнкоров «Вечерки» была признана лучшей редакцией.
Кстати, талисман команды MediaMart — это пингвин, выглядывающий из холодильника.
Следят за работой юнкоров и оценивают их способности известные журналисты из федеральных и городских изданий, журналов, радиостанций и телеканалов.
За призы московского фестиваля «Пингвины пера» в этом трехдневном марафоне борются 42 молодежные редакции: 24 школьных и 18 студенческих.
Участники приехали сюда со всей страны: Калуги, Рязани, Южно-Сахалинска, Волгограда, Петрозаводска, Электростали, Химок и других городов.
СПРАВКА
Фестиваль «Пингвины пера» проводится с 2005 года в Москве, во вторую неделю марта, в течение трех дней. Участники соревнуются за специальные призы Союза журналистов Москвы сразу в нескольких номинациях: «Лучшая редакция», «Лучший журналист», «Лучший стенд», «Лучшее домашнее задание», «Лучший Instagram». Основные цели и задачи фестиваля: профессиональное развитие и повышение квалификации юнкоров, поддержка творчества редакций молодежных СМИ и студий журналистики. По традиции на фестивале соревнуются участники двух возрастных категорий: школьники (от 12 до 17 лет) и студенты.