На конкурсе молодых журналистов царит настоящая творческая атмосфера

15 марта в Кунцеве, в культурном центре «Зодчие», обновленном и сияющем первозданной чистотой после ремонта, гостеприимно открылись двери для самых юных журналистов. Здесь в тринадцатый раз проходит московский фестиваль «Пингвины пера» и собирает талантливых молодых журналистов.

«Здесь начинается профессия» — бессменный девиз фестиваля, поэтому его программа включает два таких важных этапа: соревновательный и обучающий.

В первый день фестиваля участники получат задание: им необходимо отыскать инфоповоды, написать материалы и разместить на редакционных стендах. Второй этап изобилует семинарами, мастер-классами, лекциями маститых российских медиапрофессионалов.

«ВМ» участвует в этом фестивале в четвертый раз. Представляют наш холдинг в этом году две команды: школьная MediaMart и студенческая «Оттепель». Все участники команды из школы-студии юного корреспондента «Новый фейерверк», которая работает при редакции с 2012 года. Занятия в школе ведет лично главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

— Сегодня здесь рабочая суета, творческий ажиотаж, — говорит капитан школьной коман ды MediaMart Егор Гудков. — Времени команды на выполнение заданий мало, поэтому на счету каждая минута. Сроки конкурса очень жесткие. В общем, здесь царит нормальная журналистская атмосфера. Ну прямо как в нашей редакции.

Кстати, в прошлом году капитан школьной команды Егор Гудков получил приз в спецноминации I like today за лучшую работу. Так же команда юнкоров «Вечерки» была признана лучшей редакцией.

Кстати, талисман команды MediaMart — это пингвин, выглядывающий из холодильника.

Следят за работой юнкоров и оценивают их способности известные журналисты из федеральных и городских изданий, журналов, радиостанций и телеканалов.

За призы московского фестиваля «Пингвины пера» в этом трехдневном марафоне борются 42 молодежные редакции: 24 школьных и 18 студенческих.

Рязани, Южно-Сахалинска, Волгограда, Петрозаводска, Электростали, Участники приехали сюда со всей страны: Калуги Химок и других городов.

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