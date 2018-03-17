МАПП «Брусничное» полностью закроют для проезда на один день 

Закрыт пункт пропуска на российско-финляндской границе будет с 18:00 18 марта до 8:00 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, временная приостановка работы таможенного поста связана с проведением плановых ремонтных работ шлюза «Брусничное» и приостановкой движения на участке автомобильной дороги Нуйамаа — Брусничное — Малиновка.
В связи с этим СЗТУ предупреждает, что в этот период возможно двукратное увеличение пассажиропотока на «Торфяновке» и МАПП Светогорск.