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Двор Волжского захватили горы мусора
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Двор Волжского захватили горы мусора 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
Разбросанные на дороге бутылки, грязные пакеты и выползший из бака мусор — с таким незавидным пейзажем волжане с улицы Горького живут уже две недели.
— Местные жители исправно платят за вывоз мусора, но видят лишь растущие горы отходов, — рассказывает волжанка Нелли Савельева. —То, что не помещается в скромные баки, быстро растаскивают собаки. Этот жуткий хаос царит тут с 5 марта.
Дозвониться до управляющей компании «СОЮЗ — ЖК» пока не удалось.
Волгоградцы, уставшие жить среди мусорных завалов, решились на крайние меры. Написав фамилию Алексея Навального, жители поселка Веселая балка придали коммунальщикам ускорения: сначала они повесили «цензуру» на граффити, а через несколько дней разгребли застоявшуюся свалку.
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