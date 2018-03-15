Двор Волжского захватили горы мусора

Разбросанные на дороге бутылки, грязные пакеты и выползший из бака мусор — с таким незавидным пейзажем волжане с улицы Горького живут уже две недели.

— Местные жители исправно платят за вывоз мусора, но видят лишь растущие горы отходов, — рассказывает волжанка Нелли Савельева. —То, что не помещается в скромные баки, быстро растаскивают собаки. Этот жуткий хаос царит тут с 5 марта.

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