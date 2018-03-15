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Северное чудо: сверкающие всполохи раскрасили финское небо
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Северное чудо: сверкающие всполохи раскрасили финское небо 

Мир24 15 марта 2018
На Крайнем Севере, где еще царят полярная ночь, метровые сугробы и ледяные ветра, природа дарит жителям удивительное явление — северное сияние. В Финляндии, в городе за полярным кругом Рованиеми, его можно наблюдать чуть ли не каждый день, только при безоблачной погоде.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Лучшие цветные ленты за сезон сияний — а он длится с августа по апрель — украсили небо прошлой ночью. Ярко-белые, зеленые и даже розовые отливы были видны невооруженным глазом. В заполярных деревнях даже появилась особая туристическая услуга. Там предлагают наблюдать сияние, не выходя из отдельно стоящих номеров со стеклянной крышей. Даже если не посчастливиться увидеть северное чудо, заснуть прямо под звездным небом тоже весьма романтично.
Согласно красивой саамской легенде «лисьи огни» — всполохи сияния — возникают в небе потому, что это лисы охотятся на сопках и хвостами трутся о скалы, а искры улетают в небо.
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