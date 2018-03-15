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Зрители требуют вернуть программу «Давай поженимся» в вечерний прайм-тайм
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Зрители требуют вернуть программу «Давай поженимся» в вечерний прайм-тайм 

Teleprogramma.pro 15 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Бессменная ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева выложила ролик со съемок популярной программы. В этом году исполняется девять лет, как шоу выходит в эфир. За эти годы передача не раз претерпевала изменения. Уходила в декрет Василиса Володина, ей на смену была приглашена молодая астролог Лидия, но она не прижилась, позже в программе появилась Тамара Глоба — она органично вписалась в компанию Ларисы и Розы. Одно из последних значительных потрясений для «Давай поженимся» — изменение времени выхода в эфир. Из вечернего прайм-тайма программа «переехала» на послеобеденное время.
Зрители поздравляют Ларису с отличной датой — 9 лет в эфире, но жалуются на неудобное время выхода шоу и просят принять меры, чтобы вернуть программу в прайм-тайм. «Смотрела Вашу передачу до тех пор, пока ее не перенесли на другое время», «Как попало стали показывать. Такое ощущение, что передачей дырки затыкают. Ни системности выходов, ни стабильного графика эфиров», «Замечательная передача! Но перевод передачи в другое время, очень расстраивает…», — пишут в комментариях к ролику, которым поделилась Лариса.
Пока телеведущая никак не отвечает на обращения поклонников. Первый канал последний год активно экспериментирует с выходом передач. Так, например, недавно в программе «Время» произошли изменения: Екатерину Андрееву сменил Кирилл Клейменов. Шоу «Вечерний Ургант» время от времени выпадает из сетки. Постоянные зрители жалуются, но пока ничего этим не добились.
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