Как живется в самой маленькой стране?

Самым маленьким официально признанным государством в мире является Ватикан . Это карликовое государство-анклав, находящееся внутри итальянской столицы — города Рим . Ни для кого не секрет, что Ватикан является резиденцией высшего духовного руководства римско-католической церкви

Жизнь в этой миниатюрной стране, конечно, очень сильно отличается от жизни в обычном государстве, вне зависимости от того, в какой части мира оно расположено. Начать хотя бы с того, что гражданство Ватикана не передается по наследству и его нельзя получить, родившись здесь. Но как в таком случае становятся гражданами и кому вообще предоставляется такая возможность?