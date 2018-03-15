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Как живется в самой маленькой стране?
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Как живется в самой маленькой стране? 

Naked-Science.ru 15 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Самым маленьким официально признанным государством в мире является Ватикан. Это карликовое государство-анклав, находящееся внутри итальянской столицы — города Рим. Ни для кого не секрет, что Ватикан является резиденцией высшего духовного руководства римско-католической церкви.
Жизнь в этой миниатюрной стране, конечно, очень сильно отличается от жизни в обычном государстве, вне зависимости от того, в какой части мира оно расположено. Начать хотя бы с того, что гражданство Ватикана не передается по наследству и его нельзя получить, родившись здесь. Но как в таком случае становятся гражданами и кому вообще предоставляется такая возможность?
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