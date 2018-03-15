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В Орловской области расширена программа «Земский доктор»
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В Орловской области расширена программа «Земский доктор» 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Власти в очередной раз расширили формат госпрограммы «Земский доктор». Ранее она была предназначена только для врачей-специалистов, которые получали подъемные в один миллион рублей. При этом 600 тысяч рублей поступало по линии Фонда обязательного медстрахования, а 400 тысяч доплачивал бюджет региона. В прошлом году был повышен возрастной ценз для участников — с 35 до 50 лет.
А с этого года участниками программы могут стать и фельдшеры. Условия для них аналогичны тем, что предусмотрены для врачей. Однако сумма компенсации вдвое меньше — она составит 500 тысяч рублей. Выплата положена фельдшерам в возрасте до 50 лет, трудоустроившимся в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах с населением менее 50 тысяч человек. Под данную формулировку подходят почти все райцентры Орловской области. К слову, трудоустройство в ЦРБ также дает право на получение подъемных. Это позволит привлечь на периферию квалифицированные кадры и ликвидировать дефицит медработников.
Участники программы должны заключить договор с департаментом здравоохранения и дать обязательство проработать не менее пяти лет в ЦРБ или другом сельском медучреждении. Важно, чтобы оно было государственным — работникам частных клиник бюджетные субсидии не положены.
Если специалиста не устроят условия и он уволится раньше оговоренного срока, то от него потребуют вернуть часть подъемных — пропорционально неотработанному времени.
Подъемные не дадут до окончания испытательного срока при приеме на работу в ЦРБ.
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