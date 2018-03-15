Лидеры России рассказали президенту о своих проектах

Реализация проектов, задуманных молодыми специалистами, помогает успешному развитию страны. Об этом Владимир Путин заявил, когда выступал перед участниками форума " Россия — страна возможностей". Именно президент был инициатором создания форума как способа помочь профессиональному и карьерному росту талантливых молодых людей. И для многих из них этот рост уже начался.

В огромном концертном зале ВДНХ президента встречают более пяти тысяч человек — молодых, талантливых и энергичных, из самых разных регионов России. «Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успеха каждого будет складываться успех нашей России, — говорит Владимир Путин. — Я желаю, чтобы все ваши проекты были реализованы».

Россия — страна возможностей, это могут подтвердить победители 14 проектов, участников форума, начиная с «Движения школьников России» (это самые юные) до «Лидеров России». Волонтеры, студенты, предприниматели, молодые профессионалы — все они здесь. Их таланты и способности востребованы и уже служат на благо России.

Студентка экономического университета Ксения Горячева может с полным правом называть себя капитаном российского бизнеса. Разработала образовательный проект. Собрала команду таких же молодых и целеустремленных.

Школьнику из Оренбурга Вячеславу Мачневу — всего 17 лет. Но он уже разработал целую линейку оригинальной садовой мебели, и у него есть все шансы стать мебельным магнатом как минимум в отдельно взятой Оренбургской области . «Теперь моя глобальная цель — это сделать свой мебельный завод», — говорит молодой человек.

На совершенно новую орбиту одним махом перешел и Павел Татаренко из Великого Новгорода. Программист по образованию, менеджер банка еще совсем недавно, но теперь вот — как победителю «Лидеров России», ему предложили возглавить целое региональное Министерство образования. «Очень важно все-таки, что Новгородская область была привлекательна не как регион-донор, тогда хорошие кадры и талантливая молодежь уезжает в столицы, а наоборот, чтобы они оставались у себя, развивали свой регион, так же развивая уже будущее поколение», — отмечает новый министр.

Сегодня глава государства приехал на форум, чтобы поприветствовать победителей, среди которых сразу два заместителя федеральных министров — здравоохранения и энергетики. Эти должности они заняли после победы в конкурсе «Лидеры России». Каждый спешит рассказать президенту о своем деле, о своем проекте, который уже работает и приносит его создателю прибыль, а россиянам — пользу.

Дарья Борцова вместе отцом развивает семейное дело — производство замороженных продуктов. Ее проект выиграл грант — бесплатное обучение в экономическом университете имени Плеханова. Анастасия Филиппова из Рязани сумела воплотить два, казалось бы, никак не связанных с собой проекта: это ресторан быстрого питания и салон оздоровительного массажа, где работают люди, потерявшие зрении или слух. Студент Красноярского государственного медуниверситета Павел Соболев признается президенту, что перед ним стоит дилемма — стать хирургом или заняться предпринимательством. Тем более что и то, и другое, у него, судя по всему, хорошо получается. Сейчас он внедряет в производство лапароскопический тренажер для хирургов, который в разы дешевле существующих промышленных образцов. Путин советует Павлу свои проекты согласовывать с заместителем министра здравоохранения Олегом Салагаем. Есть у студента из Красноярска и личная просьба — он просит президента подписать открытку своей бабушке, которая приболела.

Президент не скрывает, что его заинтересовал каждый из представленных проектов, потому что все они уже работают, а это новые рабочие места, новые технологии.