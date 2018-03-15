Общественники призвали отдать свой голос под гармонь

В четверг, 15 марта, у памятника народным ополченцам Москвы общественные и некоммерческие организации Северо-Западного округа столицы призвали москвичей прийти на выборы 18 марта 2018 года и отдать свой голос за одного из кандидатов во имя будущего, города и страны.

Молодежные, ветеранские и другие объединения организовали уличный концерт с народными песнями и танцами под гармонь. Студентыволонтеры в костюмах ростовых кукол раздали прохожим флажки и наклейки с призывом выполнить свой гражданский долг. Агитация продолжилась в магазинах, аптеках и на остановках транспорта.

— Мы задали москвичам важные вопросы: любите ли вы Россию , Москву? — рассказывает руководитель НП «Объединение общественных и некоммерческих организаций СЗАО Москвы „Содружество“ Ольга Железкина. — И объяснили, что, если город и страна небезразличны, оставаться равнодушным нельзя. Необходимо проявить свою гражданскую позицию. Только мы — общество, можем выявить проблемы в социальной политике и предложить их решение. Неважно, какой кандидат победит на выборах.

Она также отметила, что НКО планирует объединить все наказы избирателей и разработать единый проект.

— Так мы поможем властям, наладим конструктивный диалог, — заключила Железкина.

Пенсионерке Инне Лоханкиной 81 год, во время Великой Отечественной войны в пятилетнем возрасте она с семьей попала в плен к фашистам, но, несмотря ни на что, полна энергии. Силы ей придает желание быть полезной своему городу и агитировать людей проголосовать за одного из кандидатов.

— Мы выбираем будущее страны на целых шесть лет вперед. Не оставайтесь в стороне, не отсиживайтесь дома, придите на выборы! — призывает председатель первичной ветеранской организации района Хорошево-Мневники Людмила Зайцева

Ее муж Борис из-за болезни уже два года не выходит из дома, но все равно выполнит свой гражданский долг — урну для голосования ему доставят на дом.

Это не первая акция общественников северо-запада Москвы. Подобные мероприятия уже прошли в разных районах округа, у станций метро и во дворах. Они будут продолжаться до самого дня выборов — 18 марта.

ПРЯМАЯ РЧЕЬ

Наталья Сысоева, руководитель проектов НП „Содружество“:

— Мы не агитируем отдать свой голос за конкретного кандидата, а просто призываем всех прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг. Всячески напоминаем жителям об этом, организуя наши акции и раздавая сувениры. Будет ли нам нравиться жизнь в стране, зависит от каждого из нас.