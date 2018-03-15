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Аэропорт Калуги впервые после реконструкции принял «Боинг 737-800»
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Аэропорт Калуги впервые после реконструкции принял «Боинг 737-800» 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуги принял крупнейший за свою историю авиалайнер — «Боинг 737-800». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
"Мы только в конце 2017 года прошли все необходимые процедуры, внесли этот тип воздушных средств в наш сертификат и получили возможность принимать самолеты типа «Боинг 737-800». На данный момент это самый крупный самолет, который когда-либо приземлялся в аэропорту Калуга", — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Лайнер назвали в честь города — «Калуга». Подробностей о его дальнейших маршрутах нет.
Как сообщалось ранее, власти Калужской области в 2018 году намерены содействовать открытию авиарейсов по четырем зарубежным направлениям, в том числе в страны СНГ. С этой целью в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России в Сеуле в октябре 2017 года губернатор региона Анатолий Артамонов провел переговоры с авиаперевозчиками из Сербии, Чехии и Болгарии.
Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году — около 500 тыс.
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