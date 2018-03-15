Аэропорт Калуги впервые после реконструкции принял «Боинг 737-800»

"Мы только в конце 2017 года прошли все необходимые процедуры, внесли этот тип воздушных средств в наш сертификат и получили возможность принимать самолеты типа «Боинг 737-800». На данный момент это самый крупный самолет, который когда-либо приземлялся в аэропорту Калуга", — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Лайнер назвали в честь города — «Калуга». Подробностей о его дальнейших маршрутах нет.

Чехии и Болгарии. Как сообщалось ранее, власти Калужской области в 2018 году намерены содействовать открытию авиарейсов по четырем зарубежным направлениям, в том числе в страны СНГ. С этой целью в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России Сеуле в октябре 2017 года губернатор региона Анатолий Артамонов провел переговоры с авиаперевозчиками из Сербии

Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году — около 500 тыс.