Главе Мордовии вручили двухмиллионную катушку отечественного оптоволокна

Во время рабочего визита на завод 15 марта Владимир Волков осмотрел участок технического контроля и провел заседание с представителями руководства Бизнес-единицы «Оптическое волокно и кабели» Sumitomo Electric Industries, Ltd — генеральным директором Шигеру Суемори и директором департамента планирования и администрирования, департамента инженерно-конструкторских работ и развития рынка Масаши Ониши.

России. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества «Оптиковолоконных Систем» с коллегами из Японии , касающиеся текущих поставок преформ, а также проект модернизации производства, запущенного на предприятии в конце 2017 года при поддержке Фонда развития промышленности

Владимир Волков подчеркнул, что Мордовия достигла серьезных результатов в инновационном развитии — республика является абсолютным лидером в России по доле инновационной продукции в общем объеме производства, что составляет почти 29%. «Точками роста» нашего региона являются научно-производственные кластеры. Если ранее основной ориентир был направлен на импортозамещение, то приоритет сейчас — продукция на экспорт», — пояснил глава республики.

В планах развития АО «Оптиковолоконные Системы» — освоение новых видов продукции, создание вспомогательных участков производства, один из которых — покраска оптического волокна, создание завода по производству преформ с увеличением производственной мощности до 6-12 млн км в год.

«В результате модернизации предприятия мы ожидаем увеличение мощности предприятия в 1,5 раза до 4 миллионов километров оптического волокна в год», — пояснил генеральный директор предприятия Андрей Николаев

Японские коллеги, в свою очередь, отметили высокое качество производимого в Мордовии оптического волокна. «Качество продукции мы оцениваем как очень высокое. Ведется постоянная работа над ее улучшением. Мы намерены продолжать укрепление сотрудничества», — заявил Шигеру Суемори.

Владимир Волков выразил надежду на расширение спектра российско — японского сотрудничества. «Руководство Мордовии оказывало и продолжит оказывать всестороннюю поддержку „Оптиковолоконным Системам“, — заверил глава республики. — Рынки сбыта готовой продукции будут расширяться, поскольку в России реализуется ряд проектов с использованием оптиковолоконного кабеля».

Фото: e-mordovia.ru