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Коллектор на Звездном достроят к лету
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Коллектор на Звездном достроят к лету 

Управа Останкинского района 20 часов назад
Фото: Префектура СВАО
Строительство кабельного коллектора от подстанции «Мещанская» — она находится в Бутырском районе — в черте Останкина вышло на финишную прямую.
«Завершить строительство планируется в середине весны — начале лета этого года. Новое сооружение позволит городским службам проводить работы на силовых кабельных линиях без вреда для природы», — сообщил официальный портал мэра Москвы.
Напомним, подземный коллектор проходит по территории четырех районов –Бутырского, Останкинского, Алексеевского и Марьиной рощи. Его прохождение под Звездным бульваром было выбрано по причине отсутствия там капитальных строений. После завершения строительных работ территория будет приведена в порядок. Вторую часть бульвара могут благоустроить в 2019 году. (иб)
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