Коллектор на Звездном достроят к лету

Строительство кабельного коллектора от подстанции «Мещанская» — она находится в Бутырском районе — в черте Останкина вышло на финишную прямую.

«Завершить строительство планируется в середине весны — начале лета этого года. Новое сооружение позволит городским службам проводить работы на силовых кабельных линиях без вреда для природы», — сообщил официальный портал мэра Москвы

Напомним, подземный коллектор проходит по территории четырех районов –Бутырского, Останкинского, Алексеевского и Марьиной рощи. Его прохождение под Звездным бульваром было выбрано по причине отсутствия там капитальных строений. После завершения строительных работ территория будет приведена в порядок. Вторую часть бульвара могут благоустроить в 2019 году. (иб)