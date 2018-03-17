В Адыгее стартовал международный квест «Математический бегущий Майкоп»

МАЙКОП , 17 марта. / ТАСС /. Участниками стартовавшего в субботу в столице Адыгеи квеста «Математический бегущий Майкоп», впервые проводящегося в рамках третьей Кавказской международной олимпиады по математике, стали порядка 220 подростков и взрослых — майкопчан и гостей республики. Об этом ТАСС сообщил председатель жюри и руководитель координационного совета олимпиады, директор республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) Адыгейского госуниверситета (АГУ) Дауд Мамий.

"Мы впервые проводим в Майкопе акцию «Математический бегущий город». Она проходит в форме квеста, где нужно решить математические задачи и при этом состязаться на скорость прохождения дистанции. Квест собрал 220 человек. Это одаренные дети — участники Кавказской международной олимпиады по математике, студенты двух госвузов Адыгеи и колледжа, школьники и трудовые коллективы Майкопа", — сказал он.

Игра, в которую включились 52 команды, стартовала на территории республиканской естественно-математической школы. Участники квеста получили маршрутные листы, содержащие 21 точку на карте с различными адресами, и пять скрытых точек, адреса которых они разгадают, решив задачи. За каждый вариант решения они получат определенное количество баллов. Победит команда, которая быстрее всех решит задачки, наберет наибольшее количество баллов и придет к финишу в РЕМШ, уточнил Мамий.

"Задачи, в принципе, несложные: они под силу как юным математикам, так и представителям трудовых коллективов, которые учились в школе или вузах лет 15 — 20 назад. Главная задача проекта — показать Кавказ как пространство, где процветает наука, оказать содействие развитию талантов подростков и познакомить гостей Майкопа с его историческими местами. Награждение победителей квеста состоится на закрытии олимпиады 20 марта", — пояснил собеседник агентства.

Безопасность участников квеста, передвигающихся по центру столицы Адыгеи с педагогами — руководителями команд, обеспечивают полиция и бригады скорой помощи.