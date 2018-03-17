«Красцветмет» получил драгметаллы с якутского золотодобывающего рудника «Купол»

"Все пришло в полном объеме, сейчас принимаем груз, это серебряно-золотой сплав с преобладанием серебра", — рассказала Юферова. Она не уточнила объем груза, сославшись на коммерческую тайну.

В четверг, 15 марта, при взлете у самолета авиакомпании «Нимбус» в аэропорту Якутска сорвалась левая створка грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту Ан-12 находилось свыше 9 тонн слитков на сумму $55 млн В пятницу самолет с грузом повторно вылетел в Красноярск.