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«Красцветмет» получил драгметаллы с якутского золотодобывающего рудника «Купол»
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«Красцветмет» получил драгметаллы с якутского золотодобывающего рудника «Купол» 

ТАСС 6 часов назад
КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова ("Красцветмет") получил серебряно-золотой сплав с якутского рудника «Купол» (принадлежит Чукотской горно-геологической компании), сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь компании Мария Юферова.
"Все пришло в полном объеме, сейчас принимаем груз, это серебряно-золотой сплав с преобладанием серебра", — рассказала Юферова. Она не уточнила объем груза, сославшись на коммерческую тайну.
В четверг, 15 марта, при взлете у самолета авиакомпании «Нимбус» в аэропорту Якутска сорвалась левая створка грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту Ан-12 находилось свыше 9 тонн слитков на сумму $55 млн В пятницу самолет с грузом повторно вылетел в Красноярск.
АО «Красцветмет» является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра. Красноярскому краю принадлежит 100% завода.
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