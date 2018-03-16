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Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям
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Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Кабмин направил в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов)».
По данным правительства, правоприменительная практика выявила недостаточность предусмотренных сейчас административным кодексом мер воздействия. Например, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых операторов, более 18% лиц, совершавших незаконное подключение к электросетям, делают это еще раз. Поэтому правительство предлагает установить более жесткие меры ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов.
"Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей", — говорится в проекте закона.
За «повторное в течение года» совершение данного вида правонарушений в кабмине предложили наказывать штрафами граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от двух до трех лет. На юридических лиц могут быть наложены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.
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