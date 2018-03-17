Завершить возведение пристройки начальных классов к школе №3 в Истре планируется в III квартале 2018 г.

Завершить возведение пристройки начальных классов на 400 мест к школе №3 в Истре планируется в III квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел плановую проверку хода строительства пристройки начальных классов на 400 мест к школе №3, расположенной на ул. Кирова в городском округе Истра. Плановое завершение строительства — III квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь объекта составит 7 тыс. 944 кв. м. Согласно проекту, пристройка разделена на две функциональные группы: учебную и общешкольную. В здании запроектирован актовый зал на 495 посадочных мест, медпункт, компьютерные классы, столовая на 288 посадочных мест.

«В настоящее время на объекте ведется кладка наружных и внутренних стен второго-третьего этажей, устройство внутренних инженерных коммуникаций. Строительство в графике», — приводятся в материале слова руководителя Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева.

В пресс-службе добавили, что заказчиком выступает администрация городского округа Истра.