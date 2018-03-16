Микрочастицы пластика содержатся в 90% бутилированной воды

Новое исследование качества питьевой воды ряда популярных мировых брендов бутилированной воды показало, что более 90% содержат микропластик. Анализ 259 бутылок, купленных в 19 различных магазинах в 9 странах мира выявил, что лишь 17 из них содержали чистую воду. Во всех остальных были найдены фрагменты пластика, а концентрация загрязняющих частиц была вдвое выше, чем тот же показатель, полученный по результатам недавнего исследования водопроводной воды, сообщает издание The Guardian.

По данным исследователей из Университета штата Нью-Йорк (США), в среднем каждый литр воды в бутылках, который они приобрели в Америке, Китае, Бразилии, Индии, Индонезии, Мексике, Ливане, Кении и Таиланде, содержал 325 пластиковых частиц. И чаще всего они это были фрагменты полипропилен, из которого изготавливают крышки для бутылок. Среди исследуемых брендов оказались такие международные бренды, как вода Aqua и Evian компании Danone, Aquafina и Epura от PepsiCo, Nestlé Pure Life и San Pellegrino от Nestlé, а также продукция компаний Bisleri International, Coca-Cola и пр.

Еще одно похожее исследование, проводившееся в США, подтвердило выводы экспертов, также обнаружив в коммерческой продукции известных брендов пластик. «Пластиковые микроволокна легко переносятся по воздуху, — объясняет сотрудница научной лаборатории в американском штате Мэн Абигайль Барроуз. — Понятно, что это происходит не только снаружи, но и внутри фабрик. Пластиковые частицы могут попадать в продукцию с вентиляторов или падать с одежды, которую носят сотрудники».

Большинство упомянутых в исследовании компаний раскритиковали работу ученых. Они сочли методы выявления пластиковых частиц недостаточно надежными, а полученные результаты необъективными. Ряд производителей от комментариев отказались.

Материал предоставлен проектом "+1".