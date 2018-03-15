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В Дагестане создадут спецкомиссию для решения проблем в строительной сфере региона
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В Дагестане создадут спецкомиссию для решения проблем в строительной сфере региона 

ТАСС 15 марта 2018
МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Специальную межведомственную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и ввод в эксплуатацию построенных без разрешения многоквартирных домов, планируют создать в Дагестане, сообщил в четверг врио главы республики Владимир Васильев на встрече с застройщиками региона.
"Как нам представляется, если мы будем услышаны [застройщиками], то мы будем создавать совместно специальную межведомственную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и ввод в эксплуатацию построенных без разрешений многоквартирных домов", — сказал Васильев, обращаясь к представителям строительного комплекса республики.
По его словам, в состав этой комиссии войдут представители власти, самих застройщиков, жильцов и других организаций, «чтобы этот вопрос был предельно прозрачен». «Потому что решения придется принимать немного нестандартные, но принимать надо, как нам представляется», — глава республики.
Во встрече с руководством республики принимали участие более 50 представителей строительных предприятий.
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