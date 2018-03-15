Московский «Физтехпарк» будет работать с французским технопарком под Ниццей 

КАНН (Франция), 15 мар — РИА Недвижимость. Московский технопарк «Физтехпарк» начинает сотрудничество с технопарком «София-Антиполис», расположенным недалеко от Ниццы на юге Франции, сообщил на выставке MIPIM президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
"Наше сотрудничество будет включать три направления: обмен стартапами, взаимодействие экспертов по стартапам и совместные исследования в области big data и искусственного интеллекта", — пояснил он.
Ручьев также добавил, что с «София-Антиполис» планируется подписать соглашение, аналогичное с действующими соглашениями «Физтехпарка» и Techcod (Гонконг), Le Salle (Барселона) и «Адлерсхоф» (Берлин).
"В настоящее время резидентами «Физтехпарка» являются 50 компаний, в том числе два потенциальных «единорога» (стартап стоимостью 1 миллиард долларов — ред.), при этом в нашей воронке находится около тысячи стартапов, которые проходят процедуру скоринга и акселерации на базе нашего технопарка", — отметил собеседник агентства.
Группа компаний «Основа» — финансово-производственный холдинг, образованный в 2016 году бывшими акционерами ГК «Мортон» после продажи акций группы ГК ПИК. Структуры компании построили и осуществляют эксплуатацию IT-технопарка «Физтехпарк» площадью свыше 30 тысяч квадратных метров в 2 километрах от МКАД рядом с Московским физико-техническим институтом.