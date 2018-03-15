Московский «Физтехпарк» будет работать с французским технопарком под Ниццей

"Наше сотрудничество будет включать три направления: обмен стартапами, взаимодействие экспертов по стартапам и совместные исследования в области big data и искусственного интеллекта", — пояснил он.

Ручьев также добавил, что с «София-Антиполис» планируется подписать соглашение, аналогичное с действующими соглашениями «Физтехпарка» и Techcod ( Гонконг ), Le Salle (Барселона) и «Адлерсхоф» (Берлин).

"В настоящее время резидентами «Физтехпарка» являются 50 компаний, в том числе два потенциальных «единорога» (стартап стоимостью 1 миллиард долларов — ред.), при этом в нашей воронке находится около тысячи стартапов, которые проходят процедуру скоринга и акселерации на базе нашего технопарка", — отметил собеседник агентства.