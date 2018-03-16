В сентябре запустят первую очередь южного «Обхода Оренбурга» 

14 марта губернатор Юрий Берг на месте проверил ход дорожных работ на участке «Обход Оренбурга».
Запуск первой очереди южного «Обхода Оренбурга» планируется в сентябре. Это позволит транзитному грузовому транспорту из Казахстана, Акбулака и Соль-Илецка выйти на Орск, Уфу, Казань или Самару без заезда в областной центр. Сейчас перный пусковой комплекс готов на 90%, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
«В этом году на развитие дорожной отрасли Оренбуржья будет направлено порядка 12 млрд рублей, в том числе 450 млн рублей поступят из федерального бюджета на завершение строительства южного «Обхода Оренбурга», — заявил Юрий Берг.
«Обход Оренбурга» связывает автодороги «Оренбург — Беляевка» и «Оренбург — Илек — граница Республики Казахстан». Новая трасса — это 12 километров дороги первой технической категории с двумя многоуровневыми развязками. Ее строительство началось в 2015 года, общая стоимость работ — 4,2 млрд рублей, деньги полностью выделены из федерального бюджета.
Кстати, с 7 марта изменилась схема автомобильного движения на строящемся участке «Обхода Оренбурга». Частично открыли развязку у села Ивановка, движение запущено в режиме Т-образного перекрестка.