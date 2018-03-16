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В Воронежской области избирательные участки активно готовят к выборам-2018
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В Воронежской области избирательные участки активно готовят к выборам-2018 

Вести Воронеж 18 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Избирательные участки проверяли кинологи со служебными собаками. В школы и детские сады Воронежа сегодня нагрянули служебные собаки. Так кинологи проверяли избирательные участки. Начинали с подъездных путей. У каждого входа внимание обращают на урны, необычные предметы, целостность обшивки зданий и нетронутость сугробов. Уже внутри овчарка по кличке Даккар обходит зал по периметру. Но никакого беспокойства не проявляет. На этот раз работает в сложных условиях, так или иначе собаку отвлекает присутствие избирательной комиссии.
Сами участки активно готовят к голосованию. Сегодня члены комиссий получили бюллетени. Каждый штампуют и маркируют наклейками. Уже доставлены урны и рамки-металлодекторы. Завтра будут работать со списками и тестировать КОИБы. Это комплексы для обработки бюллетеней. В Воронеже их намерены использовать на 209 участках. Свыше 670 под присмотром — оборудованы камерами видеонаблюдения. Около 80 тыс. жителей региона голосовать будут не по прописке, а по месту фактического пребывания. Заявления написали заранее. А вот красиво приехать на эти выборы не получится. И сугробы тут не при чём — парковаться у участков мэрия запретила.
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