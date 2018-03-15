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Титов предложил создать ассоциацию по борьбе с незаконным преследованием бизнеса
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Титов предложил создать ассоциацию по борьбе с незаконным преследованием бизнеса 

Rambler News Service 22 часа назад
Фото: РАПСИ
Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями, которых удалось защитить от уголовного и административного преследования по экономическим статьям.
«Там должно быть все. Там должны быть институты, которые защищают от уголовного преследования, это и «Стоп-арест», это и залоговый фонд. Там должны быть специальные проекты, которые защищают от административных проверок, как «Набат», там должны быть все институты, которые могли бы работать ещё по экспертизе. Весь набор», — сказал он.
По словам Титова, это будет сообщество предпринимателей против незаконного преследования.
«Я бы очень хотел, чтобы все-таки ассоциацию мы такую создали, и она бы нам как институту (институту бизнес-омбудсмена. — RNS) очень помогала, но прежде всего помогала вам», — подвёл итог Титов.
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