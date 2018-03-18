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В Красноярске вышел из строя один из КОИБов
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В Красноярске вышел из строя один из КОИБов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Число КОИБов на избирательных участках в Красноярске сократилось, так как один при тестировании вышел из строя, сообщил журналистам глава краевого избиркома Алексей Подушкин.
"Так как замена КОИБ недопустима в день выборов, то в Красноярске будет работать 386 а не 387 КОИбов", — сказал председатель краевой избирательной комиссии.
Подушкин также опроверг сообщения о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков, которые основаны на опубликованном в соцсетях видео.
"Сегодня в соцсетях появилась информация о якобы вбросе бюллетеней на 266-ом участке, где работает КОИБ. Это никакой не вброс, на видео видно, что члены комиссии в 07.30 проводят тестирование КОИБа, потом эти бюллетени вытряхиваются, а урна опечатывается", — отметил он.
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