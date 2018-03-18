В Красноярске вышел из строя один из КОИБов

"Так как замена КОИБ недопустима в день выборов, то в Красноярске будет работать 386 а не 387 КОИбов", — сказал председатель краевой избирательной комиссии.

Подушкин также опроверг сообщения о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков, которые основаны на опубликованном в соцсетях видео.

"Сегодня в соцсетях появилась информация о якобы вбросе бюллетеней на 266-ом участке, где работает КОИБ. Это никакой не вброс, на видео видно, что члены комиссии в 07.30 проводят тестирование КОИБа, потом эти бюллетени вытряхиваются, а урна опечатывается", — отметил он.

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